Honda: esposte 2 concept e 2 custom bikes al Padiglione per l’artigianato “Eugenio Tavolara” di Sassari

Presso il Padiglione per l’artigianato “Eugenio Tavolara” di Sassari, un rinnovato spazio espositivo focalizzato su artigianato e design, è inaugurata la mostra “Faccio con la mente / Penso con le mani”. Un’esposizione dedicata ad artigiani, artisti e designer della Sardegna contemporanea, curata da Giuliana Altea, Antonella Camarda e Luca Cheri, in programma fino al 31 maggio 2023. Tra le opere esposte figurano due concept bikes Honda, la CB4 Concept ed una trasformazione su base CB1100 definite dal modellista Antonio Arcadu e dal team del centro R&D Honda di Roma; quindi una custom bike realizzata dalla collaborazione con MAAN Motocicli Audaci di Cagliari e da Motocicli Audaci anche un chopper che richiama il passato

La mostra

L’evento del Comune di Sassari è organizzato da Fondazione e Museo Nivola con il supporto di Fondazione di Sardegna, RAS – Regione Autonoma della Sardegna e la collaborazione di Confartigianato Imprese Sassari. Gli esemplari potranno essere ammirati dal 20 dicembre 2022 al 31 maggio 2023, come ricordato.

Honda Motor Europe Ltd. Italia, nell’occasione, mette in mostra la custom bike sviluppata grazie alla collaborazione con MAAN Motocicli Audaci di Cagliari e già ammirata ad EICMA nel 2019. Si tratta del Super Cub 125X, una reinterpretazione del noto moped a marce con l’adozione di elementi distintivi tipo il parafango a coda d’anatra sviluppato su misura in metallo da Serri Motorsport, le plastiche anteriori e il copridisco progettate al CAD e stampate in 3D con il coinvolgimento di alcuni studenti del FabLab NAT14 di Iglesias sotto la direzione del prof. Massimo Lumini, quindi un impianto di scarico stratificato in carbonio definito da Il Sarto dei Metalli.

Honda & MAAN Motocicli Audaci presentano il “SuperCub 125X”

Inoltre il team di Motocicli Audaci di Nicola Manca, responsabile della progettazione e del coordinamento generale e Matteo Murgia, mettono in evidenza il chopper BARBARA, realizzato sulla base dello storico maxi-scooter Honda CN250.

Protagoniste anche due concept bikes esposte da Honda, la CB4 Concept e una trasformazione su base CB1100, sviluppate dal modellista Antonio Arcadu e dal team del centro R&D Honda di Roma.

Honda CB4 Concept è un’opera “total black” che deriva dalla costante ricerca sul tema “Neo Sports Cafè̀”, rappresentando un connubio tra estetica e soluzioni tecnologiche. Davanti figura una turbina eolica che, producendo energia pulita tramite l’inerzia della moto, alimenta uno display “touch screen” integrato nel serbatoio, connesso per monitorare la strada tramite le mappe digitali o per fare chiamate d’emergenza o collegare i dispositivi, implementando la sicurezza passiva.

La Honda CB1100TR Concept, invece, è un esercizio di stile basato sulla roadster CB1100. Una naked che richiama il panorama flat track con una impostazione prettamente sportiva. Il #58 visibile sulla CB1100TR Concept è stato selezionato dal centro R&D italiano per ricordare il pilota Marco Simoncelli.

Foto: Honda Motor Europe Ltd. – Italia