Honda Day 2026: un giorno di festa, test ride e molto altro

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna l’Honda Day. Il 2026 vedrà protagonista l’Autodromo di Vallelunga e tutti gli appassionati del marchio giapponese, ma non solo, per un appuntamento fissato per sabato 13 giugno. Una giornata di festa, test ride, incontri e molto altro, visto che non ci sarà solamente la sezione moto ad essere protagonista, ma anche le altre divisioni Auto, Marine e Power Products, con esposizioni prodotto e aree dedicate.

Test ride in pista e su strada

In primo piano, ci saranno i test ride in pista, con alcuni dei modelli sportivi più rappresentativi della gamma del marchio giapponese, come la Fireblade, CBR600RR e CBR650R. Potranno essere provati dagli iscritti pista, con un contributo di 65 euro, che include anche almeno due turni in pista con la propria moto ed una t-shirt celebrativa di questo evento. Tuttavia, la maggior parte delle iniziative sarà gratuita, compreso l’accesso al paddock. Per vivere una giornata di passione.

Tappa speciale anche per l’Honda Live Tour che, oltre ad offrire la possibilità di provare su strada i modelli di punta della gamma moto, verrà affiancato dall’Electric Tour che permetterà agli appassionati di provare su strada la nuova elettrica WN7. Per partecipare, sarà sufficiente presentarsi con casco, abbigliamento tecnico adeguato e patente in corso di validità.

La parata di scooter in pista

Tra i momenti più spettacolari della giornata, Honda Italia invita i suoi clienti a partecipare gratuitamente ad uno speciale tentativo di record, con l’obiettivo di portare in pista il maggior numero possibile di scooter Honda in parata contemporanea. Un’iniziativa unica, simbolo della diffusione, dell’affidabilità e della passione che da sempre accompagnano la gamma scooter Honda, chiamata a scrivere una nuova pagina di storia proprio sull’asfalto di Vallelunga.

Per i neofiti

Anche i neofiti senza patente potranno essere protagonisti dell’Honda Day 2026. Si terrà, infatti, la Young Riders School, un corso pratico in area chiusa dedicato a chi vuole muovere i primi passi in sella alle 125 Honda, affiancato da istruttori qualificati. Inoltre, ACI Vallelunga metterà a disposizione un servizio di transfer all’adiacente Centro di Guida Sicura, dove sarà possibile partecipare a sessioni dimostrative dei corsi di guida sicura dedicati alle moto.

Il passato e le corse

Non potevano essere dimenticati due settori importanti del mondo Honda: l’heritage e lo sport. I possessori di moto d’epoca iscritte a Honda Italia Classic potranno partecipare al quarto Raduno Ufficiale, con un contributo di € 20, che include: giro turistico guidato su itinerario esterno, parata in pista con tutte le altre Honda classiche, T-shirt Honda Classic.

Inoltre, all’Honda Day 2026 sarà possibile incontrare il team Castrol di MotoGp, con la presenza del Team Principal Lucio Cecchinello, protagonista di alcuni giri dimostrativi e attività in pista. Presente anche la Scuderia Improve Racing Firenze Motor, impegnata nel Campionato Italiano Velocità, con il pilota Gabriele Giannini e organizzatrice della Pro Honda CBR600RR Cup.

La Honda Civic Type R

Come dicevamo, non ci saranno solamente moto all’appuntamento di Vallelunga. La divisione auto porterà in pista la Honda Civic Type R Best Lap, che sarà protagonista di giri dimostrativi e apripista per la parata di metà giornata. Si tratta dell’ultima sportiva a motore termico per il mercato italiano della casa giapponese, limitata in soli 99 esemplari unicamente per l’Italia.

Un modello con alcuni elementi estetici distintivi, come il kit in fibra di carbonio, materiale impiegato per la realizzazione dell’alettone posteriore, della consolle centrale e del battitacco. Inoltre, un badge identificativo “Best Lap” campeggia sulla coda dell’auto. Sotto il cofano, questo modello viene spinto dal 2.0 VTEC Turbo quattro cilindri, che raggiunge i 329 CV a 6.500 giri e una coppia massima di 420 Nm, per uno 0-100 in 5,4 secondi e 275 km/h di velocità massima.

Sempre in tema auto, sarà presente anche la Honda Jazz Koiryu: un’edizione speciale dalla livrea unica e distintiva con cui Honda Auto Italia, in collaborazione con lo IED di Roma, celebra i 25 anni dell’iconica compatta della casa giapponese. Infine, anche le divisioni Marine e Power Products porteranno dei prodotti in aree esposizioni dedicate.

Appuntamento a Vallelunga

L’Honda Day 2026 si terrà all’Autodromo di Vallelunga sabato 13 giugno e si tratterà della quinta edizione di questo evento dedicato alla casa giapponese.