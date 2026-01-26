Honda Dax, Monkey e Super Cub: ecco le nuove colorazioni 2026 [FOTO]

Si aggiornano le tre intramontabili mini-icon giapponesi

di Gaetano Scavuzzo 26 Gennaio, 2026

Foto Honda Monkey, Dax e Super Cub 2026

Honda aggiorna i modelli ST125 Dax, Monkey e Super Cub C125 con il lancio di nuove colorazioni che portano una ventata di freschezza estetica sui model year 2026 delle tre intramontabili mini-icon della Casa giapponese.

Honda ST125 Dax

La nuova Honda ST125 Dax, piccola moto che è tornata alla ribalta nel 2023 con il suo ritorno che ha conquistato tanti appassionati grazie alla fedele reinterpretazione dell’iconico modello originale degli anni ’60, preserva il suo spirito anche nel nuovo aggiornamento. La Honda ST126 MY26, caratterizzata dal suo distintivo telaio a forma di T, manubrio alto e ruote da 12 pollici, si propone sul mercato italiano con la nuova colorazione Candy Energy Orange. 

Honda Monkey 125

Si aggiorna anche la Honda Monkey 125, celebre “pocket bike” nata anch’essa negli anni ’60 ed equipaggiate con lo stesso propulsore di 125 cc, che riceve nuove colorazioni per il model year 2026. In particolare, la Monkey è disponibile in Italia con due nuove combinazioni cromatiche: Knight Silver Metallic con telaio e dettagli Millenium Red, Pearl Himalayas White con telaio e dettagli Banana Yellow. 

Honda Monkey 125 2026

 

Sia Dax che Monkey, continuano a riscuotere grande successo tra i clienti europei. La Honda Dax, dal ritorno nel 2023, ha venduto oltre 16.000 unità in Europa, mentre il Monkey, da quando è stato reintrodotto nel 2018, ha raggiunto i quasi 25.000 esemplari venduti sul mercato europeo. 

Honda Super Cub C125

Un aggiornamento stilistico coinvolge anche il Super Cub, modello che ha scritto la storia di Honda e gode del titolo di veicolo a motore più prodotto al mondo. Per il model year 2026 Honda Super Cub C125 è disponibile nella nuova colorazione Premium Silver Metallic / Pearl Sugarcane Beige con sella marrone. 

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Foto: Honda Monkey, Dax e Super Cub 2026

Tags

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Ultime news

Foto

Honda Monkey, Dax e Super Cub 2026 Triumph Tiger Sport 660 e Trident 660 2026 - Foto ufficiali Fantic - Motor Bike Expo 2026 Casco Scorpion EXO RACE Air T ur Canyon Hydroscud - Foto ufficiali Eleveit Discover E-Dry Tutte le foto