Honda Dax, Monkey e Super Cub: ecco le nuove colorazioni 2026 [FOTO]

Honda aggiorna i modelli ST125 Dax, Monkey e Super Cub C125 con il lancio di nuove colorazioni che portano una ventata di freschezza estetica sui model year 2026 delle tre intramontabili mini-icon della Casa giapponese.

Honda ST125 Dax

La nuova Honda ST125 Dax, piccola moto che è tornata alla ribalta nel 2023 con il suo ritorno che ha conquistato tanti appassionati grazie alla fedele reinterpretazione dell’iconico modello originale degli anni ’60, preserva il suo spirito anche nel nuovo aggiornamento. La Honda ST126 MY26, caratterizzata dal suo distintivo telaio a forma di T, manubrio alto e ruote da 12 pollici, si propone sul mercato italiano con la nuova colorazione Candy Energy Orange.

Honda Monkey 125

Si aggiorna anche la Honda Monkey 125, celebre “pocket bike” nata anch’essa negli anni ’60 ed equipaggiate con lo stesso propulsore di 125 cc, che riceve nuove colorazioni per il model year 2026. In particolare, la Monkey è disponibile in Italia con due nuove combinazioni cromatiche: Knight Silver Metallic con telaio e dettagli Millenium Red, Pearl Himalayas White con telaio e dettagli Banana Yellow.

Sia Dax che Monkey, continuano a riscuotere grande successo tra i clienti europei. La Honda Dax, dal ritorno nel 2023, ha venduto oltre 16.000 unità in Europa, mentre il Monkey, da quando è stato reintrodotto nel 2018, ha raggiunto i quasi 25.000 esemplari venduti sul mercato europeo.

Honda Super Cub C125

Un aggiornamento stilistico coinvolge anche il Super Cub, modello che ha scritto la storia di Honda e gode del titolo di veicolo a motore più prodotto al mondo. Per il model year 2026 Honda Super Cub C125 è disponibile nella nuova colorazione Premium Silver Metallic / Pearl Sugarcane Beige con sella marrone.