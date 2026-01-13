Honda CRF1100L Africa Twin 2026: si rinnova la maxienduro [FOTO]

Il 2026 porta un aggiornamento sulla maxienduro Honda CRF1100L Africa Twin. Arrivano colorazioni e grafiche riviste, per enfatizzare la grinta e lo spirito da fuoristrada della moto del marchio giapponese. Non cambia, invece, il motore: sempre il bicilindrico da 1.084 cc da 102 cavalli.

Le novità per il 2026

Sia la versione Standard che la Electronic Suspension propongono, come dicevamo, colorazioni e grafiche riviste. La prima è disponibile solamente nell’aggiornato ‘Grand Prix Red’, mentre la Electronic Suspension riceve aggiornamenti alle colorazioni ‘Grand Prix Red’, ‘Matt Ballistic Black Metallic’ e “Tricolour” (‘Pearl Glare White / Pearl Hawkseye Blue’).

Il telaio a semi-doppia culla in acciaio, il telaietto reggisella in alluminio e il forcellone in alluminio sono derivati dalla specialistica CRF450R. La dotazione elettronica prevede piattaforma inerziale IMU a 6 assi che sovrintende a tutti gli ausili alla guida, mentre a livello di strumentazione c’è uno schermo TFT a colori di 6.5” che integra Apple CarPlay, Android Auto e la connettività Bluetooth.

Il motore

Il motore è sempre il bicilindrico parallelo di 1.084 cc, con testata Unicam, grazie agli interventi su aspirazione, distribuzione, rapporto di compressione e sistema di scarico, mantiene invariato il picco di potenza pari a 102 CV, ma offre un’erogazione sensibilmente più corposa ai medi regimi, con un picco di coppia che passa da 105 a 112 Nm, ad un regime inferiore (-750 giri/min).

Le due versioni, Standard ed Electronic Suspension, differiscono principalmente per il tipo di sospensioni. La standard è dotata di Showa pluriregolabili meccaniche, mentre la ES offre le Showa EERA (Electronically Equipped Ride Adjustment) a controllo elettronico delle tarature, con possibilità di regolare il precarico del monoammortizzatore anche in movimento. Sulla ES, inoltre, le manopole riscaldabili e la presa 12V sul cupolino sono di serie.