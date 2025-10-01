Honda CRF RX Enduro 2026: si rinnova la gamma RedMoto [FOTO]

La gamma Honda CRF RX Enduro si rinnova per il 2026, sempre realizzata in collaborazione con RedMoto. Sarà disponibile in tre cilindrate (250, 300 e 450), sia nella versione standard che in quella Special, con una dotazione completa. Inoltre, i primi 200 clienti che ordineranno uno di questi modelli, riceverà in omaggio il Refresh Service Kit, del valore di quasi 1.500 euro.

Le novità

I modelli 2026 replicano fedelmente le Honda RedMoto, che hanno vinto la Six Days di enduro con Samuele Bernardini e Manolo Morettini, e propongono una speciale colorazione dedicata, ispirata ai colori ufficiali di Honda HRC, per rendere le moto ancora più distintive.

Le caratteristiche tecniche delle moto sono sostanzialmente invariate, ma non manca qualche aggiornamento. La novità principale riguarda la nuova fiancatina sinistra ridisegnata, consentendo l’accesso diretto al filtro dell’aria senza l’utilizzo di utensili. Per la CRF 300RX è stato inoltre introdotto un pistone di nuova configurazione, che rende la moto ancora più facile da gestire, garantendo al tempo stesso maggiore longevità e minori esigenze di manutenzione.

I prezzi

La nuova gamma arriverà entro la prima metà di ottobre nelle concessionarie, con un listino prezzi a partire da 11.390 euro per la versione classica e da 12.790 euro per la Special. Come dicevamo, i primi 200 acquirenti riceveranno il Refresh Service Kit, comprensivo di Coppia Mousse, Coppia Pneumatici, Pastiglie freno anteriore e posteriore, Pignone, Corona Bi Metallo, Catena, Leva Freno Anteriore, Leva Frizione, Filtro Olio, Filtro Aria, Brake Cleaner, Chain Lube e 2 chili di Olio Motore, il tutto contenuto in una valigia ermetica Max Cases.