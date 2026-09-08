Honda CB750 Hornet cambia look per il 2027: tre nuove colorazioni

La Honda CB750 Hornet rinnova il proprio look con il lancio di tre inedite ed accattivanti combinazioni cromatiche bitono che caratterizzano il model year 2027 portando una ventata di freschezza estetica sulla moto giapponese. Presentata per la prima volta tre anni fa, la CB759 Hornet ha saputo farsi largo sul mercato europeo, affermandosi come uno dei modelli più apprezzati della gamma Honda come confermano le oltre 10.000 unità vendute nel solo 2025, che le permettono di essere una delle moto di media cilindrata più vendute dal costruttore nipponico, oltre ad essere ai piani alti della classifica delle naked più vendute in Europa negli ultimi due anni.

Motore bicilindrico di 755 cc e frizione Honda E-Clutch

Facendo leva su un solido posizionamento sul mercato, per il 2027 la Honda CB750 Hornet conferma le sue apprezzate caratteristiche tecniche, a partire dal suo cuore pulsante, il grintoso motore bicilindrico parallelo di 755 cc, caratterizzato da coppia generosa ed erogazione brillante, che dallo scorso anno è affiancato dalla frizione a controllo elettronico Honda E-Clutch con Throttle By Wire.

Cambiate più semplici, rapide ed efficaci

Quest’ultima è un’innovazione della Casa giapponese che permette di cambiare marcia utilizzando semplicemente la leva del cambio, senza dover azionare la frizione. Una tecnologia che rende più semplici e intuitive le operazioni di partenza, fermata e cambiata, senza rinunciare al coinvolgimento tipico della guida motociclistica, preservato dal fatto che il sistema mantiene la leva della frizione e il controllo diretto della trasmissione tramite il pedale del cambio. Rispetto a una tradizionale trasmissione quickshiftter, l’E-Clutch, sottolinea Honda, consente cambiate più veloci e fluide, caratteristica ulteriormente valorizzata dalla combinazione con il sistema Throttle By Wire, riproponendo sulla CB750 Hornet la stessa “accoppiata tecnologica” utilizzata dalla XL750 Transalp.

Design grintoso esaltato da tre nuove colorazioni bitono

Anche il design della CB750 Hornet rimane invariato con le linee spigolose e aggressive, il faro anteriore con doppio proiettore a LED, il display TFT a colori da 5 pollici, i convogliatori laterali dalle linee affilate, il serbatoio distintivo e il codino compatto a completare un estetica fortemente riconoscibile. Disponibile sul mercato italiano esclusivamente con la frizione Honda E-Clutch con Throttle By Wire, la CB750 Hornet 2027 è proposta in tre nuove colorazioni bicolore: Gunmetal Black Metallic/Ballistic Black Metallic, Glint Wave Blue/Mat Ballistic Black Metallic e Grand Prix Red/Gunmetal Black Metallic.