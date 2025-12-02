Honda CB125R 2026: arrivano quattro nuove colorazioni [FOTO]

La Honda CB125R si rinnova con una serie di nuove colorazioni che portano una ventata di freschezza stilistica sulla moto giapponese particolarmente apprezzata dai motocilisti europei. Capace di distinguersi dalle concorrenti sin dal suo debutto nel 2018, la Honda CB125R combina il dinamismo di un motore da 125 cc, il caratteristico stile modern retrò da “moto grande” e una dotazione premium da segmento superiore.

Tra le 125 più vendute in Europa degli ultimi due anni

La Honda CB125R è equipaggiata da una ciclistica di livello con forcella Showa Separate Function Fork Big Piston da 41 mm, condivisa con la sorella maggiore CB650R, oltre alla pinza freno anteriore con attacco radiale a quattro pistoncini. La moto, che dispone anche di un moderno display TFT a colori da 5 pollici, ha saputo conquistare i giovani biker europei, come testimoniano il secondo posto tra le moto 125 cc più vendute in Europa nel 2024 e nel 2025.

Le quattro nuove colorazioni

Per consolidare il suo successo e rinvigorire la propria competitività, la Honda CB125R 2026 introduce quattro nuove accattivanti colorazioni, tutte caratterizzate da codino in tinta, logo “CB125R” con tonalità a contrasto sui convogliatori anteriori e l’Ala Honda in nero sul serbatoio. I quattro nuovi colori della Honda CB125R sono: Mat Rock Gray, Mat Lucent Silver Metallic, Zefiro Blue Metallic e Mat Pearl Diaspro Red.