Honda alla Dakar 2027: progetto ufficiale, CRF 450 RX Rally e Iarno D’Orsogna protagonista [FOTO]

Honda prenderà parte alla Dakar 2027, una partecipazione che la Casa giapponese ha ufficialmente presentato qualche giorno fa, durante la tradizionale festa di Natale presso lo stabilimento di Atessa in Abruzzo. Svelando il progetto “Dakar 2027: là dove il sogno incontra la leggenda“, il costruttore nipponico rimarca il legame tra il territorio abruzzese e il deserto della Dakar, simbolo della sfida più epica per ogni pilota.

In gara con l’abruzzese Iarno D’Orsogna

Protagonista assoluto della partecipazione di Honda alla Dakar 2027 sarà Iarno D’Orsogna, pilota abruzzese con un forte legame con Honda Italia, di cui in passato è stato anche dipendente, ed oggi è pronto a tornare in sella per affrontare la competizione più dura al mondo, portando avanti una storia che simboleggia un sogni condiviso dall’intera comunità locale.

La Honda CRF 450 RX Rally

Durante la presentazione è stava svelata anche la moto che prenderà parte alla Dakar 2027, la Honda CRF 450 RX Rally con una speciale livrea celebrativa ispirata alla storica NS125R Adriatico, prima moto prodotta nell’impianto di Atessa ed esportata nel mercato giapponese. Nell’occasione erano presenti Shinichi Ikeda, Presidente Honda Italia Industriale, Marcello Vinciguerra, Factory Director Honda Italia Industriale, William Armuzzi, General Manager Divisione Moto Honda Motor Europe Ltd. Italia, Egidio Motta, Patron Honda RedMoto, e Michele Berera, Direttore Commerciale e Marketing Honda RedMoto.

Le tappe di avvicinamento alla Dakar 2027

Il percorso verso la Dakar 2027, nella quale Honda sarà supportata dagli sponsor locali New Graphic, Mypla, Travaglini Group, Fisem e Tecnomec Sud, prevede una serie di appuntamenti di preparazione previsti per la stagione 2026: il BP Ultimate Rally-Raid in Portogallo, il Desafío Ruta 40 in Argentina e il Campionato Italiano Motorally.