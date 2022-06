Honda, 3° Africa Twin Tour: un viaggio tra le atmosfere della Sardegna [VIDEO]

Sedici equipaggi hanno percorso 700 km caratterizzati da tratti asfaltati o sterrati, tra i suggestivi panorami della Sardegna, in occasione del 3° Africa Twin Tour. Un’esperienza vissuta dal 18 al 21 maggio 2022 e raccontata per immagini nel filmato proposto su YouTube da Honda Italia Official Channel.

L’itinerario

Il ritrovo c’è stato mercoledì 18 maggio nel tardo pomeriggio presso il Concessionario ufficiale Honda Balzarini Moto, poco distante del porto di Livorno. Dopo un aperitivo, il briefing e il ritiro delle moto a noleggio per i coloro che ne hanno usufruito, alle ore 21:00 il gruppo è salito sul traghetto per passare la notte in navigazione.

Lo sbarco è avvenuto giovedì 19 maggio a Olbia e l’esperienza è iniziata con una colazione in pasticceria. Nel primo giorno sono stati percorsi 250 km lungo interessanti itinerari nella suggestiva Sardegna, tra rilievi e luoghi d’interesse come la Foresta di Burgos, dopo aver costeggiato laghi e ammirato anche foreste e vallate. La sosta pranzo è stata fatta vicino a un nuraghe millenario. Altri panorami suggestivi sono stati ammirati sulle montagne del Gennargentu.

Il giorno seguente, venerdì 20 maggio, il viaggio è stato altrettanto ricco. Il gruppo è partito in direzione sud-ovest per effettuare un percorso intorno alle vette più alte della Sardegna e addentrarsi nella zona dei laghi, scendendo successivamente verso il mare in direzione Arbatax.

Nell’ultima giornata in strada, sabato 21 maggio, i 16 equipaggi hanno risalito la dorsale Est dell’isola per circa 230 km, attraversando la nota Baunei/Orosei, una delle strade più bella della Sardegna. Nel pomeriggio il gruppo si è diretto verso l’interno, dopo Orosei, andando più avanti sulle strade secondarie sino alla spiaggia di Pittolongu sopra Olbia e, intorno alle 17:30, l’esperienza si è conclusa con un’apericena direttamente sul mare. Il traghetto delle ore 21:00 ha riportato i partecipanti a Livorno. Lo sbarco è avvenuto nella prima mattinata di domenica 22 maggio, una volta riconsegnate le moto a noleggio, ci sono stati i saluti.

I pernottamenti sull’isola sono avvenuti in location differenti tra loro per stile e localizzazione: la prima notte a 1.100 metri di altitudine presso l’Agriturismo Donnortei, nell’omonimo parco; la seconda nel noto EcoResort Arbatax Park Hotel.

L’itinerario, costituito per il 90% da asfalto con un 10% di sterrato non impegnativo, è stato impreziosito da panorami suggestivi. Un percorso studiato per consentire agli appassionati di assaporare la guida, tra strade e percorsi secondari immersi nella natura.

Video: Honda Italia Hofficial Channel

Foto: Honda Motor Europe Ltd. – Italia