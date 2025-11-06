Hero MotoCorp presenta a EICMA 2025 la sua nuova visione globale per la mobilità elettrica e sostenibile

Un nuovo capitolo si apre per Hero MotoCorp, che a EICMA 2025 svela una strategia ambiziosa e globale dedicata alla mobilità elettrica, all’innovazione tecnologica e alla crescita internazionale. Il gigante indiano introduce la gamma VIDA Novus, una famiglia di soluzioni elettriche intelligenti e sostenibili, affiancata da nuovi modelli termici ad alte prestazioni progettati nei centri di R&S in India e Germania.

Sotto il marchio elettrico VIDA, Hero presenta tre concept che interpretano in chiave futuristica la mobilità individuale: il NEX 1, dispositivo personale portatile pensato per muoversi ovunque; il NEX 2, triciclo elettrico autobilanciante progettato per la mobilità urbana; e il NEX 3, veicolo elettrico compatto a quattro ruote, ideale per utilizzi quotidiani in ogni condizione. Una gamma che conferma la filosofia del brand: “Life is Movement”.

VIDA annuncia inoltre il debutto europeo dello scooter urbano VX2, dotato di 125 km di autonomia WMTC, batterie estraibili e motorizzazione IP68. Accanto allo scooter arrivano due concept di motociclette elettriche: la Ubex, la prima moto globale del marchio, e il Project VxZ, sviluppato con Zero Motorcycles USA, simbolo di una collaborazione strategica per accelerare l’evoluzione elettrica del settore.

La mobilità off-road elettrica trova nuova espressione con la serie VIDA DIRT.E, che comprende la K3 per giovani piloti — premiata con il Red Dot Design Concept Award 2025 — e la MX7 Racing Concept, progettata per performance estreme ereditate dall’esperienza Dakar del marchio.

Hero MotoCorp completa la sua presenza a EICMA con due modelli a combustione: la Hunk 440 SX, moderna scrambler Euro5+ con tecnologia Ride-by-Wire, e la Xpulse 210 Dakar Edition, versione da competizione ispirata al recente successo nel mondiale rally, dotata di sospensioni regolabili e motore 210 cc DOHC. Con questa imponente line-up, Hero MotoCorp si conferma protagonista della mobilità globale del futuro.