Held Tridale Top: la nuova giacca Touring per tutte le stagioni [FOTO]

Una nuova giacca touring per tutte le stagioni. Si tratta di Held Tridale Top, il nuovo modello presentato dal marchio di abbigliamento moto, con strati removibili e realizzata in Tactel. Disponibile sia per uomo che per donna, con taglie dalla S alla 5XL ed un prezzo pari a 379,95 euro.

Le caratteristiche

Entrando più nel dettaglio, questa giacca è realizzata in materiale Tactel e dispone di un gilet termico removibile e della membrana Held-Tex impermeabile, antivento e traspirante, anch’essa removibile. Con una serie di caratteristiche tra cui tasche multiple, cerniere di ventilazione, maniche regolabili e inserti riflettenti, per offrire comfort e sicurezza a tutti i motociclisti.

È dotata, inoltre, di pannelli elasticizzati su gomiti, spalle e sotto le maniche per una maggiore flessibilità. Quando le temperature salgono, è possibile rimuovere i vari strati e continuare il proprio viaggio con la sola parte più esterna in Tactel, resistente e traspirante. Quando necessario, infine, il colletto SnapTech aggiunge un ulteriore strato di protezione dalle intemperie.

Colore e taglie

La Held Tridale Top è disponibile in nero, grigio-nero o grigio-blu, sia da uomo che da donna. Le taglie da uomo vanno dalla S alla 5XL, mentre quelle da donna dalla S alla 3XL. Questo modello è certificato EN 17092, abbigliamento protettivo per motociclisti, con paraschiena opzionale.

Prezzo

La nuova giacca è già disponibile, con un prezzo pari a 379,95 euro.