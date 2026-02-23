Held Carese 3: il completo moto da viaggio per ogni stagione [FOTO]

Con membrana Gore-Tex rimovibile sia da uomo che da donna

di Fabio Cavagnera 23 Febbraio, 2026

Foto Held Carese 3 - Foto ufficiali

Il completo moto da viaggio Held Carese arriva alla terza generazione. Giacca e pantalone pensato per affrontare ogni stagione e qualsiasi condizione climatica mantenendo in primo piano il comfort e la sicurezza. Con l’utilizzo del tessuto Cordura RipStop 500D, la membrana Gore-Tex removibile ed un sistema di ventilazione per garantire la giusta traspirazione. Sia da uomo che da donna.

La membrana removibile

Un modello, dunque, pensato per tutte le stagioni e con in primo piano la membrana in Gore-Tex removibile, indossabile sopra i due capi per garantire impermeabilità, traspirabilità e protezione dal vento. In questo modo, la membrana indossata sotto la giacca mantiene la temperatura e protegge dal vento, ma se inizia a piovere, si può passare in modo veloce alla combinazione con la membrana indossata sopra l’abbigliamento base. Infine, la membrana può essere anche indossata separatamente ed indipendentemente come un abbigliamento casual.

La giacca comprende due tasche esterne e due interne, più una posteriore, una per le chiavi ed una per i documenti, per poter contenere tutti gli oggetti personali. È dotata di protezioni D3O T5 EvoProX su spalle e gomiti, un rinforzo speciale ripstop nelle zone sensibili ed è possibile richiedere il paraschiena opzionale. I pantaloni sono dotati di quattro tasche esterne e protezioni su ginocchia e fianchi. I due capi possono essere uniti con la tecnologia Held Clip-In.

Taglie e prezzi

La giacca è disponibile da uomo nelle taglie da S a 5XL e da donna da S a 3XL, con un prezzo di 799,95 euro, stesse misure per i pantaloni, con un costo di 649,95 euro.

