Harley-Davidson al Motor Bike Expo 2026: nuovi modelli, show bike ed eventi a Verona

Harley-Davidson parteciperà al Motor Bike Expo di Verona, la rassegna motociclistica che si terrà dal 23 al 25 gennaio, con un stand che guarda al futuro dell’iconico brand statunitense, offrendo agli appassionati la possibilità di scoprire da vicino le ultime innovazioni di prodotto e conoscere il calendario di eventi 2026, che spazieranno tra touring, adventure e racing.

Presenti le Street Glide Limited e Road Glide Limited

L’esposizione della Casa motociclistica americana vedrà protagonisti alcuni dei modelli più rappresentativi della gamma 2026, a partire dalle Harley-Davidson Street Glide Limited e Road Glide Limited, moto iconiche del mondo Grand American Touring, che guardano a chi cerca comfort, tecnologia e carattere per i lunghi viaggio. Nell’area dedicata al mondo adventure e racing del brand sarà presente Joan Pedrero, protagonista di imprese e avventure estreme con la sua Harley-Davidson Pan America 1250.

Angolo Bagger World Cup e tre show bike

Al Motor Bike Expo 2026 Harley-Davidson allestirà anche il corner Bagger World Cup, con una moto in esposizione e immagini di gara dedicata. Nello stand del marchio spazio poi a tre diverse show bike: una Nightster Special customizzata dal dealer Harley-Davidson Torino, una Sportster S customizzata da Jack_nbc (influencer e appassionato di Harley-Davidson), e una Pan America 1250 Special reinterpretata dal Brand Befuel, chiamata Panarace.

Diversi modelli di Harley-Davidson saranno inoltre disponibili per essere guidati e provati in prima persona nell’area esterna del Motor Bike Expo. Inoltre la Casa a stelle e strisce anticiperà il ricco calendario degli eventi Harley-Davidson 2026, con raduni internazionali, iniziative H.O.G. e attività dedicate alla community di appassionati.