GoWow commercializza le sue moto elettriche leggere in Europa

GoWow, azienda cinese di motociclette elettriche con sede a Shanghai, amplia il suo raggio d’azione fuori dai confini nazionali annunciando l’apertura della sua nuova filiale per le operazioni in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), con sede a Monaco di Baviera, in Germania.

Rete distributiva già operativa in diversi Paesi europei

In questo modo GoWow punta a crearsi uno spazio importante sui mercati internazionali attraverso la commercializzazione dei suoi modelli di motociclette elettriche leggere, Ori e Alpha. La Casa cinese può già vantare una rete distributiva in Europa che prevede accordi con distributori ufficiali in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Portogallo e nei Paesi scandinavi (Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia e Islanda).

Le moto elettriche Ori e Alpha

A debuttare sul mercato europeo, compreso quello italiano, sono i modelli Ori e Alpha. Entrambe le moto sono dotate di batteria rimovibile da 2,8 kWh (2,1 kWh per Alpha) e tre anni di garanzia. GoWow propone anche una versione “Pure-Offroad” con potenza massima di 9 kW, 420 Nm di coppia e velocità massima di 100 km/h. Le moto elettriche del marchio cinese offrono la possibilità di ampia personalizzazione con vesti grafiche realizzate su misura. Inoltre per i mercati di Svizzera e Paesi Bassi, GoWow ha sviluppato una versione limitata a 25 km/h, che ne consente l’utilizzo su piste ciclabili e senza bisogno della patente di guida.

Promo di lancio

In occasione del lancio nelle regione EMEA, GoWow offre una promozione ai primi 100 clienti che acquistano il modello Ori, proponendola al prezzo di 4.194 € (Iva esclusa) che include un kit per trasformare la moto in versione “total black”.