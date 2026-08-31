GIVI S352, le nuove cinghie elastiche per fissare i bagagli sulla moto

Quando si viaggia in moto non sempre il bagaglio trova posto in una valigia rigida. Così spesso i motociclisti si portano dietro borse morbide, rulli, sacchi impermeabili o carici occasionali che richiedono spesso soluzioni di fissaggio più flessibili, capaci di adattarsi a forme e dimensioni diverse senza complicare la fase di preparazione del mezzo a due ruote. In questo contesto arriva la proposta di GIVI, marchio di accessori per moto, che presenta le nuove cinghie elastiche S352, un accessorio semplice ma pensato per rispondere a un’esigenza molto concreta di chi macina chilometri su due ruote.

Realizzate in fettuccia di poliestere cucita da 25 mm di larghezza, le cinghie S352 di GIVI sono elastiche su uno dei due lati e puntano sull’equilibrio tra robustezza e facilità d’uso. La struttura di queste cinghie, che comprende un’asola cucita e clips in plastica, semplifica le operazioni di aggancio e sgancio, rendendo il fissaggio del carico un’operazione rapida anche per chi non è particolarmente esperto.

Lunghezza regolabile per fissare bagagli su sella e portapacchi

Uno dei punti di forza delle cinghie è la lunghezza regolabile, che va da 500 a 1500 mm, un’escursione che permette di gestire configurazioni di carico molto diverse tra loro, adattando le cinghie sia alle dimensioni del bagaglio sia ai punti di ancoraggio disponibili sulla moto. Utilizzabili sia sulla sella sia sul portapacchi, le cinghie GIVI S352 si prestano bene al fissaggio di borse cargo, rulli o altri elementi ingombranti.

Notevole è anche la sostanza tecnica che caratterizza il prodotto, con queste cinghie che hanno una portata massima a trazione dichiarata di 25 chilogrammi, a cui si aggiunge la composizione in materiale resistente ai raggi UV, pensato per mantenere inalterate nel tempo le prestazioni della fettuccia anche dopo un utilizzo prolungato sotto il sole o in condizioni climatiche variabili.

Un accessorio semplice, oltre che accessibile, ma capace di fare la differenza quando si tratta di organizzare il bagaglio in viaggio. Le cinghie GIVI S352 sono disponibili al prezzo di 25 €.