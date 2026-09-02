Giornate Mondiali Guzzi 2026: ASI protagonista con il Moto Village a Mandello del Lario

L’Automotoclub Storico Italiano e la FIVA (Federation Internationale des Vehicules Anciens) saranno protagoniste delle Giornate Mondiali Guzzi 2026, in programma a Mandello del Lario dal 3 al 6 settembre, dove condivideranno uno spazio espositivo e culturale.

La suggestiva location, che nei prossimi giorni accoglierà migliaia di guzzisti da tutto il mondo con un grande raduno internazionale che celebra i 105 anni del marchio, è un luogo dall’alto valore simbolico dato che la presenza dell’ASI si concretizzerà proprio davanti al celebre cancello rosso della fabbrica Moto Guzzi affacciata sul Lago di Como, dove dal 1921 nascono le moto dell’Aquila Dorata, e che ora è stata completamente rinnovata.

Tre mostre tematiche all’ASI Moto Village

L’ASI Moto Village, allestito in via Parodi, aprirà ufficialmente i battenti giovedì 3 settembre alle 10.00 con tre mostre tematiche. “La gente della Guzzi” ripercorre i modelli più popolari e diffusi, da Trotter e Dingo a Guzzino, Cardellino, Galletto, Zigolo e Airone. “Le star del firmamento Guzzi” mette invece in vetrina le sportive più iconiche, tra cui Condor, “2 Valvole”, Sport 14, Sport 15 e la V7 a telaio rosso. Completa il percorso “Le vittoriose di Parlotti“, una retrospettiva dedicata al marchio sloveno Tomos.

Talk, docufilm e grande parata di Moto Guzzi di tutte le epoche

Nella giornata di venerdì 4 settembre, alle 11.00, spazio al talk “La fabbrica città”, un confronto tra Moto Guzzi e Tomos, due realtà industriali che hanno saputo plasmare l’identità dei rispettivi territori. La giornata di venerdì proseguirà alle 19.30 nel cine-teatro De André con la proiezione dei docufilm “Tomos, Capodistria”, “Il coraggio di andare oltre” e “Viaggio oltre la meta”. Inoltre nell’area dell’ASI Moto Village è previsto un parcheggio gratuito riservato ai tesserati ASI in arrivo a Mandello in sella alle proprie moto storiche.

Il momento più atteso della quattro giorni all’insegna della passione per le moto dell’Aquila resta però la grande parata in programma sabato 5 settembre, quando migliaia di Moto Guzzi di ogni epoca sfileranno da Lecco a Mandello del Lario, in una lunga carovana di colori, ruote, motori ed entusiasmo condiviso.