Forma Legacy Dry: gli stivaletti urban vintage per moto e… monopattino!

Non capita spesso, ma nei nostri articoli non trascuriamo la micromobilità dolce. Quella, per intenderci, dei monopattini e delle biciclette elettriche. Mezzi motorizzati, ma che sono diventati una parte integrante delle nostre città, in qualsiasi condizione atmosferica. Ecco perché i Forma Legacy Dry di Formaboots si adattano particolarmente per un certo tipo di vita, caratterizzato da passaggi all’aria aperta, ma anche da un clima che negli ultimi anni si è rivelato sempre più imprevedibile. Per questo motivo per questa recensione abbiamo voluto fare qualcosa di diverso. Invece di valutare i Legacy Dry per le loro prestazioni da moto, li abbiamo messi alla prova su un mezzo più lento, ma sempre più popolare: il monopattino elettrico.

Alta qualità

Cominciamo a giudicare i Legacy Dry per la loro costruzione e il loro materiale. Stiamo parlando di stivaletti che si inseriscono nel segmento degli “urban vintage”, quindi non solo resistenti e impermeabili, ma anche dotati di una certa eleganza. La tomaia è realizzata in pelle pieno fiore vintage, mostrando così un aspetto invecchiato molto naturale e, al tempo stesso, resistente all’abrasione. La suola è di gomma a doppia densità con design “urban” specifico, che garantisce un buon grip su pedane e strade. La chiusura è molto particolare, perché oltre ai classici lacci è presente anche una zip laterale che consente di indossarli con molta velocità. Inoltre le protezioni per la caviglia sono realizzate in TPU sagomate e iniettate, con inserto reflex posteriore per la visibilità notturna. All’interno troviamo prima di tutto una fodera tubolare Drytex, impermeabile e aspirante. Il collarino è imbottito per il comfort del polpaccio e le imbottiture interne sono in memory foam per assicurare il comfort dei piedi. Il sottopiede è in Mid Dual Flex in polipropilene ricoperto in materiale EVA antishock, mentre la soletta antibatterica (sostituibile) è fornita della tecnologia Air Puma System che, grazie al movimento del piede stesso, fa circolare l’aria in modo da far diminuire il sudore.

Recensione dopo due settimane di utilizzo

Abbiamo utilizzato gli stivaletti Forma Legacy Dry in maniera intensiva per due settimane in pieno inverno a Milano, sia per camminare che per utilizzare quando possibile un monopattino standard alla velocità prevista dal codice della strada di 20 km/h. La prima caratteristica che ci salta all’occhio (anzi, al piede) è l’estrema comodità dello stivaletto. Soprattutto l’imbottitura in memory forma l’abbiamo trovata di pregevole qualità ed estremamente comoda. Il tutto senza abbandonare il loro look tecnico che ben si adatta a vestiti per tutti i giorni come i jeans o le giacche di pelle. Insomma, non sono stivaletti che si vuole sfilare non appena arrivati a destinazione. Se, però, lo voleste comunque fare, la zip laterale è un accessorio al quale non potremmo mai dire di no. Ottima anche l’impermeabilità degli stivaletti, che promettono di essere resistenti anche con rovesci particolarmente forti. Certo, tutta questa protezione ha un prezzo: d’inverno i Legacy Dry sono dei salvavita, ma d’estate potrebbero diventare proibitivi. Eccellente la calzata, che ci è sembrata comoda fin dall’inizio (e comunque la pelle tenderà naturalmente ad adattarsi col tempo se disponeste di piedi relativamente più larghi). Insomma, se avete pure voglia di prendervi cura della pelle esterna con qualche grasso specifico, questi Legacy Dry promettono di essere un ottimo investimento sul lungo periodo e di farvi fare sempre bella figura grazie al loro look. Andando in giro in monopattino sono eccellenti proprio perché consentono di avere una protezione costante da acqua e fango e, al tempo stesso, di mostrare una certa eleganza adatta per tutte le occasioni, dall’uscita sociale alla riunione in ufficio.

Quanto costano

Il prezzo di listino ufficiale dei Forma Legacy Dry è di 219,90 €, ma in giro sui maggiori siti outlet di settore abbiamo trovato offerte comprese tra i 175 e i 198 € a seconda del rivenditore. Forse non sono i più economici in assoluto sul mercato, ma sono forse gli stivaletti che più ci hanno impressionato per il loro rapporto qualità/prezzo.