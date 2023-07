Fantic Black Edition 2024: Enduro ed MX si aggiornano

Fantic Motor ha rinnovato la Black Edition, con l’arrivo del MY 2024 della gamma Enduro ed MX, per un’edizione rivolta ai piloti. Quattro i modelli disponibili per la famiglia Cross (XX125 2T, XX250 2T, XXF250 4T, XXF450 4T) e tre nell’Enduro (XE125 2T, XEF250 4T, XEF450 4T). Mentre a novembre sarà lanciata la XE300 2T.

Le caratteristiche

La nuova livrea è completamente ispirata ai modelli in gara negli ultimi mesi, condotti dai piloti dei team ufficiali Fantic Racing. L’estetica della nuova lineup è caratterizzata da plastiche e sovrastrutture nere, con nuove grafiche neon yellow che la rendono ancora più elegante, ma aggressiva.

Si tratta di un’edizione di lancio disponibile solo in quantitativi limitati che include, oltre alla moto stessa, anche un racing Kit studiato e concepito per i piloti più esigenti.

Il kit racing

Entrando nel dettaglio, questo kit propone un impianto frenante con un disco anteriore flottante Newfren da 270mm, mentre al posteriore la versione Cross monta un disco asolato da 240mm. La gamma Enduro, invece, propone un disco pieno per evitare accumuli di fango e sporco dello stesso diametro (245mm in alcune versioni). Un kit di pastiglie sinterizzate Fantic Racing completa la dotazione freni. Inoltre, sono presenti il manubrio Reikon da 28mm ed un kit manopole Domino lock-on antirotazione.

Viene fornita una corona addizionale per garantire sempre la giusta rapportature in base ai tracciati enduro o circuiti di MX. A protezione della corona e catena, nel kit è presente una guida catena appositamente progettata per le corse. La livrea ufficiale viene ripresa anche nella componentistica anodizzata rossa, per l’impianto frenante e il carico olio motore.

Prezzi

La Fantic Black Edition MX 2024 parte da 8.590 euro, per il 125, mentre la Enduro ha un prezzo di attacco di 8.990 euro, sempre per la moto 125.