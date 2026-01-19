Fantic al Motor Bike Expo 2026: debutto della Stealth 500 e tutte le novità della gamma [FOTO]

Fantic si prepara a vivere da protagonista il Motor Bike Expo 2026, in programma a Veronfiere dal 23 al 25 gennaio, dove il marchio motociclistico veneto mette in mostra le sue novità 2026. A MBE 2026 andrà in scena il debutto assoluto della Fantic Stealth 500 nella sua configurazione finale, affiancata dall’anteprima della nuova gamma enduro e della rinnovata Caballero.

Fantic Stealth 500 2026

Alla kermesse veronese Fantic espone le novità della gamma Model Year 2026, a partire dalla nuova Stealth 500 equipaggiata con motore monocilindrico Minarelli e che verrà mostrata per la prima volta nella sua versione definitiva di produzione, con appassionati e visitatori che potranno vedere da vicino il nuovo modello che molto presto sarà disponibile presso la rete di concessionari.

Nuova gamma enduro

Nello stand della Casa veneta ci sarà anche la nuova gamma enduro 2026, con punta di diamante la XE 300, che debutterà con il nuovo motore Minarelli 300 cc due tempi. Tra le novità della famiglia MX di Fantic spiccano poi i modelli quattro tempi, che sono stati ulteriormente valorizzati dalla presenza degli scarichi Akrapovic che fanno parte della dotazione di serie. Completano la proposta enduro del marchio, i modelli nelle cilindrate 50 e 125 cc, disponibili anche nelle versioni motard, pensate per offrire l’adeguata versatilità tra utilizzo stradale e fuoristrada.

Fantic Caballero 2026

Occhi poi sulla rinnovata famiglia Caballero, che adotta il nuovo propulsore Minarelli 460 cc e si arricchisce delle nuove colorazioni Sunset White per la versione Scrambler e Legend Red per la versione Rally, rendendo anche più moderno la fascinosa moto dall’estetica classica che si rivolge sia all’uso urbano quotidiano che ai viaggi di medio e lungo raggio. A Motor Bike Expo 2026 saranno presenti anche i modelli Caballero 700 e Caballero 125, che ampliano ulteriormente la gamma.