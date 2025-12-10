Eleveit X Privilege E-Dry Enduro: lo stivale per tutte le stagioni [FOTO]

Per chi va fuoristrada, ma anche per affrontare avverse condizioni atmosferiche, uno stivale è la giusta protezione per chi va in moto. Elevit presenta lo stivale X Privilege E-Dry Enduro, un modello della collezione Adventure, che può essere utilizzato in tutte le stagioni. È già disponibile e si può aggiungere anche il calzino lungo X Comp, proposto in omaggio fino al 31 dicembre.

Le caratteristiche

Lo stivale è realizzato con la membrana E-Dry, per garantire la massima impermeabilità, sia per superare le zone fangose o per affrontare pioggia o neve, mantenendo il piede sempre asciutto in qualsiasi condizione. La tomaia in microfibra flessibile e leggera offre libertà di movimento e durata nel tempo, mentre la suola in gomma, incollata e sostituibile, presenta un battistrada scolpito capace di assicurare un grip efficace su anche su terreni bagnati o particolarmente scivolosi.

X Privilege E-Dry Enduro presenta il sistema Controlled Lateral Flexion, un meccanismo che controlla il movimento laterale della caviglia all’interno del naturale arco di flessione, impedendo l’estensione eccessiva e torsioni dannose. Infine, sono presenti quattro leve micrometriche, per consentire una regolazione rapida e precisa, rendendo lo stivale semplice da indossare e togliere.

Taglie, prezzo e calzino X Comp

Lo stivale è disponibile nella colorazione nero/marrone e nelle taglie dal 39 al 48, al prezzo di € 319,90. Come dicevamo, fino al 31 dicembre, chi lo acquista riceverà in regalo il calzino lungo X Comp (19,90 euro il prezzo di listino), con rinforzo antiabrasione su stinco e malleolo, inserti in spugna per il supporto del polpaccio e fascia elastica antitorsione sul collo del piede.