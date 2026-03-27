Eleveit X Peak Junior: stivale moto junior per motocross ed enduro

Tra le novità presentate da Eleveit all’ultima edizione di EICMA c’è stato X Peak Junior, il nuovo stivale tecnico da moto pensato per i giovanissimi motociclistici, offrendo la possibilità di poter contare su una calzatura sicura e performante fin dai primi passi nel mondo motociclismo off-road, dalla piste di motocross agli sterrati dell’enduro. Questo nuovo stivale, disponibile per le taglie dal 33 al 38, combina comfort, protezione e stile grintoso.

Libertà di movimento, resistenza e comfort

Lo stivale Eleveit X Peak Junior ha la tomaia realizzata in microfibra flessibile e resistente, garantendo libertà di movimento senza rinunciare alla robustezza necessaria nell’utilizzo off-road, oltre a vantare un elevata adattabilità al piede del giovane pilota. All’interno dello stivale, la fodera in rete 3D traspirante favorisce la ventilazione, mantenendo il piede asciutto anche dopo molto ore trascorse in sella.

Protezione massima

Nello sviluppo di X Peak Junior uno degli aspetti centrali è stato quello della sicurezza, come testimonia l’ottenimento della certificazione CE EN 13634:2017, che ne sancisce la resistenza ad abrasione e taglio da impatto, la resistenza all’abrasione della suola e la rigidità traversa dell’intera calzatura, grazie a rinforzi strategici posizionati su tallone, puntale, caviglia e tibia interna, in grado di offrire la massimo protezione alle aree più esposte durante la guida off-road. A ciò si aggiunge l’inserto in poliuretano, collocato nella zona della leva cambio e nella parte interna dello stivale, che aumenta la resistenza all’usura e migliora la durabilità nel tempo.

Chiusura personalizzata e suola high-performance

Sul fronte della funzionalità, lo stivale Eleveit X Peak Junior dispone di sistema di chiusura con tre leve micrometriche (completamente sostituibili), che permette una regolazione facile, precisa e personalizzata. Ulteriore plus di questa calzatura è la suola bicomponente con design Eleveit (anch’essa sostituibile, come i ganci), proposta nella combinazione cromatica nero/rosso, che garantisce un’aderenza ottimale su ogni tipo di terreno, dal fango alla sabbia.

Caratterizzato da un’estetica racing grintosa e attrattiva, lo stivale Eleveit X Peak Junior è disponibile nella colorazione che combina nero e rosso, e viene proposto al prezzo di 189,90 euro.