KTM presenta la gamma enduro 2027: sette modelli rinnovati tra tecnologia e prestazioni

KTM rinnova la sua gamma enduro che per il 2027, facendo sempre leva sull’esperienza dei piloti ufficiali impegnati nelle competizioni più dure e impegnativa, si presenta con un look ancora più grintoso e audace, confermando il pacchetto tecnico che si è imposto da riferimento assoluto del mercato sui diversi modelli delle famiglie EXC e EXC-F.

La nuova gamma KMT EXC e EXC-F 2027 è composta da sette modelli, progettati per soddisfare le esigenza di piloti di ogni livello e disciplina. La proposta enduro KTM spazia dalle leggere due tempi, come la KTM 125 XC-W, fino alla potente KTM 500 EXC-F. Ad accomunare tutti i modelli della gamma sono l’elevata precisione di guida, la potenza facilmente gestibile e le prestazioni al vertice, anche nelle condizioni più impegnative.

Gamma due tempi

Nella gamma due tempi troviamo le versioni 125 XC-W, 250 XC-W e 300 EXC, tutte equipaggiate con il sistema Throttle Body Injection (TBI) che promette un’alimentazione costante, una risposta dell’acceleratore ancora più immediata e un’erogazione fluida e controllabile, sia nei passaggi tecnici a bassa velocità che nelle prove speciali più veloci.

Gamma quattro tempi

Per quanto riguarda le moto quattro tempi, la gamma propone la KTM 250 EXC-F che continua a rappresentare la moto più adatta a chi vuole approcciarsi al mondo delle competizioni, riuscendo comunque ad essere veloce e prestazionale in termini assoluti. C’è poi la KTM 350 EXC-F che invece si distingue per versatilità e capacità di combinare agilità e maggiore potenza. Punta di diamante della gamma sono invece le KTM 450 EXC-F e 500 EXC-F che offrono performance solide e affidabili a chi è alla ricerca di mezzi di grosse cilindrate e prestazioni senza limiti.

Caratteristiche tecniche condivise

Tutte le sette moto della gamma enduro 2027 di KTM condividono numerose caratteristiche tecniche, tra cui: telaio in acciaio sviluppato con rigidità specifiche per l’enduro, telaietto e forcellone in alluminio, sospensioni WP con forcella XACT da 48 mm a cartuccia chiusa e mono XPLOR PDS, piastre forcella forgiate, manubrio Neken con manopole Odi “lock-on”, corpo farfallato Keihin; unità di controllo offroad (OCU), freni e frizione idraulica Brembo, cerchi Giant in alluminio ad alta resistenza, gruppo ottico a LED e plastiche con grafiche in-mold resistenti agli urti.

Disponibilità e prezzi

La gamma KTM enduro 2027 sarà disponibile presso i concessionari KTM a partire da luglio 2026, con i seguenti prezzi di listino dei singoli modelli:

KTM 125 XC-W 10.290 €;

KTM 250 XC-W 10.890 €;

KTM 300 EXC 11.990 €;

KTM 250 EXC-F 12.150 €;

KTM 350 EXC-F 12.390 €;

KTM 450 EXC-F 12.650 €;

KTM 500 EXC-F 12.850 €.