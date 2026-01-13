Eleveit Discover E-Dry: la scarpa da moto best-seller incrementa comfort e protezione [FOTO e VIDEO]

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Eleveit, storico brand italiano specializzato in calzature tecniche per motociclisti, rinnova la scarpa tecnica Discover E-Dry, tra i modelli più venduti della collezione 2025, grazie all’apprezzata chiusura Fitgo, al peso contenuto e al design discreto che la rende una scarpa adatta a qualsiasi tipo di uscita in moto, dall’uso urbano ai viaggi più impegnativi.

Più protezione con inserti ad hoc

Tra le novità più significative dell’evoluzione di Eleveit Discover E-Dry c’è la protezione avanzata del malleolo, ottenuta grazie al particolare inserto in Poron XRD Extreme Impact Protection, spesso solo 5 mm e altamente flessibile, capace di assorbire fino al 90% dell’energia degli impatti e di adattarsi alla forma dell’osso senza compromettere comfort e libertà di movimento. A completare la struttura della scarpa ci sono poi degli inserti in poliuretano saldato nella zona del cambio e sulla parte esterna, soluzione studiata per aumentare resistenza e durata nelle aree della calzature più soggette a sfregamento.

Massimo comfort con la chiusura Fitgo

Il sistema Fitgo, che rimane il tratto distintivo della Discover E-Dry di Eleveit, permette una chiusura precisa, stabile e micro-regolabile, adattandosi perfettamente alla forma del piede. La regolazione intuitiva è semplice ed immediata anche con i guanti tecnici, per una scarpa che riduce a zero il rischio che i lacci possano impigliarsi nella leva del cambio o del freno posteriore.

Impermeabile, resistente e leggera

Questa calzatura offre anche la massima impermeabilità, senza comprometterne la traspirabilità, grazie alla membrana E-Dry, mentre la tomaia in Miniripstop, tessuto idrorepellente con micro-trama quadrettata, offre resistenza a strappi e abrasioni, garantendo maggiore durevolezza anche a contatto con leve, telaio e parti meccaniche della moto. La scarpa dispone poi di suola Extreme Light che combina leggerezza e stabilità, grazie al battistrada in gomma con tassellatura marcata per grip ottimale e intersuola in EVA che contribuisce a ottimizzare l’assorbimento di urti e vibrazioni, rendendo la scarpa agile e confortevole anche quando si cammina a piedi, per una calzatura estremamente leggera con il suo peso di poco superiore ai 500 grammi.

Misure e prezzo

La scarpa Eleveit Discover E-Dry, dotata di certificazione CE, è disponibile nelle taglie che vanno dalla 36 alla 48 e viene proposta al prezzo di 199,99 €.