EICMA 2026: sequestrate carene contraffatte e moto elettriche

EICMA 2026 ha visto ‘protagonista’ anche la Guardia di Finanza di Milano. Sono state, infatti, sequestrate alcune carene che riproducevano il design registrato da Honda e due moto elettriche risultate copie di modelli brevettate da un altro costruttore. Questi articoli sono stati rimossi dai padiglioni della fiera milanese e sono stati sottoposti a sequestro penale. Inoltre, i legali rappresentanti delle società coinvolte sono stati segnalati alla Procura della Repubblica.

Cosa è accaduto

Durante l’83.a edizione dell’appuntamento lombardo, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed i militari della Compagnia di Rho hanno effettuato controlli ed intensificato i servizi a contrasto della contraffazione. E, nel corso di queste operazioni, hanno verificato la presenza di alcune attività illecite. Sono stati tre gli interventi effettuati durante EICMA 2026: i primi due riguardanti stand di espositori cinesi, mentre il terzo era di un’azienda italiana.

L’attività ispettiva delle fiamme gialle, sviluppata anche grazie alla collaborazione dei periti aziendali, ha permesso di accertare come alcune carene di motociclette esposte al pubblico riproducessero in modo illecito le linee e il design registrato dalla casa costruttrice Honda. Questi componenti sono stati rimossi dagli stand e dall’esposizione e sottoposti a sequestro penale, con la segnalazione alla Procura per contraffazione di marchi e brevetti.

Il terzo intervento ha permesso di individuare e sequestrare due moto elettriche prodotte in Cina, ma pronte per essere commercializzate nel nostro Paese da parte di un’azienda italiana. Gli accertamenti tecnici hanno dimostrato che i due mezzi a zero emissioni erano una copia di modelli brevettati da un’altra casa costruttrice, anch’essa cinese. Si è così configurata l’ipotesi di reato di introduzione e commercio nello Stato di prodotti con segni falsi.

”EICMA ringrazia la Guardia di Finanza”

L’organizzazione di EICMA ha ringraziato “il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano e i militari della Compagnia di Rho per il lavoro svolto durante l’83ª Esposizione internazionale delle due ruote”, grazie al quale sono avvenuti questi sequestri e sono stati rimossi dai padiglioni della fiera i modelli contraffatti. Ed ha annunciato di voler “proseguire e rafforzare la collaborazione con la Guardia di Finanza nelle prossime edizioni”.

La salvaguardia dei marchi presenti è fondamentale: “In una manifestazione che ha riunito a Fiera Milano Rho 764 espositori in rappresentanza di 2.150 marchi da 52 Paesi, tutelare la proprietà intellettuale e industriale significa difendere gli investimenti delle imprese in ricerca, innovazione e design, salvaguardare la concorrenza leale e proteggere i consumatori. EICMA ringrazia inoltre la Guardia di Finanza per l’attività di prevenzione e contrasto alla compravendita irregolare di merce e alle altre forme di commercio abusivo. Anche su questo fronte la manifestazione intende intensificare il proprio impegno, in raccordo con le autorità competenti”.

Che cosa ha sequestrato la Guardia di Finanza durante EICMA 2026?

Nel corso dell’83ª edizione della manifestazione milanese sono state sequestrate alcune carene che riproducevano illegalmente linee e design registrati da Honda. Inoltre, sono state individuate e sequestrate due moto elettriche prodotte in Cina, risultate copie di modelli brevettati da un altro costruttore.

Quanti interventi sono stati effettuati durante EICMA 2026?

La Guardia di Finanza ha effettuato tre interventi complessivi. I primi due hanno riguardato gli stand di espositori cinesi, mentre il terzo ha coinvolto un’azienda italiana che avrebbe dovuto commercializzare in Italia le due moto elettriche sequestrate.

Quali conseguenze ci sono state per le aziende coinvolte?

I componenti e i veicoli individuati sono stati rimossi dai padiglioni e sottoposti a sequestro penale. I legali rappresentanti delle società coinvolte sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per le ipotesi di reato contestate, relative alla contraffazione di marchi e brevetti e all’introduzione e al commercio nello Stato di prodotti con segni falsi.

Qual è stata la posizione di EICMA sui sequestri?

L’organizzazione ha ringraziato la Guardia di Finanza per il lavoro svolto e ha confermato l’intenzione di rafforzare la collaborazione nelle prossime edizioni. La tutela della proprietà intellettuale e industriale è considerata fondamentale per proteggere gli investimenti delle imprese, la concorrenza leale e i consumatori.

5/5 - (1 vote)