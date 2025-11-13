EICMA 2025: Cyclone RA1000 e RX2, le nuove moto Zonsen tra sport e avventura [FOTO]

Nel corso dell’edizione 2025 di EICMA, il salone internazionale dedicato al mondo delle due ruote, il costruttore cinese Zonsen ha presentato due nuovi modelli, a marchio Cyclone, che segnano un importante passo avanti nelle propria evoluzione tecnologica: RA1000 e RX2. Le due nuove moto, ognuna a proprio modo, puntano a farsi largo nel mercato europeo con veicoli che combinano soluzioni intelligenti, prestazioni e design per la mobilità urbana e per le avventure su lunga distanza.

Cyclone RA1000

La nuova Cyclone RA1000 è una naked sportiva che mette insieme potenza e stile elegante, una moto di carattere equipaggiata da un motore bicilindrico da 996 cc raffreddato a liquido che eroga 107 CV a 9.000 giri/min e 95 Nm di coppia massima disponibile a 6.500 giri/min, capace di raggiungere una velocità massima di 235 km/h. A livello di dotazione la RA1000 dispone di ABS Bosch, controllo di trazione TCS e display TFT da 6 pollici.

Cyclone RX2

La RX2 invece è una nuova adventure di piccola cilindrata, progettata per il divertimento in off-road, con una configurazione versatile che si adatta a ogni tipo di terreno esprimendo la massima libertà di viaggio. La Cyclone RX2 è spinta da un motore da 11 kW a 9.500 giri/min e 11 Nm a 7.500 giri/min. La vocazione della moto per fuoristrada è rimarcata dalle sospensioni a lunga escursioni, l’elevata altezza da terra e lo scarico montato in posizione rialzata.

Cyclone RA600 e RT5

Insieme ai due nuovi modelli, Cyclone ha portato ad EICMA 2025 altre due moto della sua gamma: RA600 e RT5. La Cyclone RA600 è una bobber ispirata allo stile britannico con design retrò e motore bicilindrico da 550 cc che eroga 59 CV e 55 Nm di coppia, per una velocità massima di 165 km/h. Per quanto riguarda invece l’RT5, si tratta di un maxi-scooter per le lunghe distanze con motore da 25 CV e 25,6 Nm di coppia, dotato di serbatoio da 17 litri di capacità che garantisce un’autonomia di oltre 550 chilometri.