EICMA 2025: Cyclone RA1000 e RX2, le nuove moto Zonsen tra sport e avventura [FOTO]
La doppia novità del marchio cinese che punta all'Europa
Nel corso dell’edizione 2025 di EICMA, il salone internazionale dedicato al mondo delle due ruote, il costruttore cinese Zonsen ha presentato due nuovi modelli, a marchio Cyclone, che segnano un importante passo avanti nelle propria evoluzione tecnologica: RA1000 e RX2. Le due nuove moto, ognuna a proprio modo, puntano a farsi largo nel mercato europeo con veicoli che combinano soluzioni intelligenti, prestazioni e design per la mobilità urbana e per le avventure su lunga distanza.
Cyclone RA1000
La nuova Cyclone RA1000 è una naked sportiva che mette insieme potenza e stile elegante, una moto di carattere equipaggiata da un motore bicilindrico da 996 cc raffreddato a liquido che eroga 107 CV a 9.000 giri/min e 95 Nm di coppia massima disponibile a 6.500 giri/min, capace di raggiungere una velocità massima di 235 km/h. A livello di dotazione la RA1000 dispone di ABS Bosch, controllo di trazione TCS e display TFT da 6 pollici.
Cyclone RX2
La RX2 invece è una nuova adventure di piccola cilindrata, progettata per il divertimento in off-road, con una configurazione versatile che si adatta a ogni tipo di terreno esprimendo la massima libertà di viaggio. La Cyclone RX2 è spinta da un motore da 11 kW a 9.500 giri/min e 11 Nm a 7.500 giri/min. La vocazione della moto per fuoristrada è rimarcata dalle sospensioni a lunga escursioni, l’elevata altezza da terra e lo scarico montato in posizione rialzata.
Cyclone RA600 e RT5
Insieme ai due nuovi modelli, Cyclone ha portato ad EICMA 2025 altre due moto della sua gamma: RA600 e RT5. La Cyclone RA600 è una bobber ispirata allo stile britannico con design retrò e motore bicilindrico da 550 cc che eroga 59 CV e 55 Nm di coppia, per una velocità massima di 165 km/h. Per quanto riguarda invece l’RT5, si tratta di un maxi-scooter per le lunghe distanze con motore da 25 CV e 25,6 Nm di coppia, dotato di serbatoio da 17 litri di capacità che garantisce un’autonomia di oltre 550 chilometri.
