È morto Roberto Colaninno, l’imprenditore che ha trasformato Piaggio

Roberto Colaninno, il celebre imprenditore che ha collaborato con Carlo De Benedetti durante il lancio dell’Olivetti nel campo dell’informatica, ci ha lasciato all’età di 80 anni nella sua città natale di Mantova. Colaninno è stato uno dei protagonisti principali del mondo delle moto, come dimostra il suo ruolo di presidente e amministratore delegato di Piaggio (gruppo che controlla tra gli altri anche i marchi Vespa, Gilera, Scarabeo, Aprilia, Moto Guzzi e Derbi).

Sotto la sua guida, l’azienda ha avuto una crescita esponenziale a livello commerciale in ogni angolo del mondo, ottenendo numerosi successi anche in ambito sportivo. Colaninno è stato determinante anche nella rinascita di un marchio storico lombardo come quello della Moto Guzzi, con la produzione di alcuni modelli che hanno raggiunto la vetta delle vendite. Lascia un’eredità di innovazione e passione per le due ruote che continuerà a vivere. Era diplomato in ragioneria e aveva lavorato nel settore imprenditoriale per oltre 50 anni. I suoi funerali si terranno privatamente a Mantova.

Colaninno iniziò la carriera nel 1969 alla Fiaam Filter, azienda italiana di componenti per auto con sede a Mantova. Nel 1981, fondò la Sogefi, società di componentistica meccanica, con sede nella stessa città. Nel 1995, Colaninno diventò amministratore delegato di Olivetti. Trasformò l’azienda in una holding di telecomunicazioni e vendette Omnitel nel 1998 per oltre 7 miliardi di euro. Nel 1999, lanciò un’offerta pubblica di acquisto totalitaria su Telecom Italia. L’operazione ebbe successo e Colaninno divenne presidente e amministratore delegato. Nel 2002, Colaninno acquisì Immsi, una holding di partecipazioni industriali, quotata in Borsa.

Oggi verrà osservato un momento di silenzio in onore di Roberto Colaninno, l’ex presidente e amministratore delegato del Gruppo Piaggio, durante la Sprint Race al Red Bull Ring. La gara di MotoGP vedrà in pista il team Aprilia, che fa parte del Gruppo Piaggio, con i piloti Maverick Vinales e Aleix Espargaró. Quest’ultimo ha recentemente trionfato alla gara di Silverstone.

