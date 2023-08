Ducati: Volkswagen Group importatore ufficiale in Spagna e Portogallo

Le Ducati nella penisola iberica saranno vendute dal Gruppo Volkswagen. Infatti, come annunciato dalla casa di Borgo Panigale in una conferenza stampa a Madrid, la filiale spagnola del gruppo tedesco diventerà l’importatore ufficiale del marchio italiano in Spagna e Portogallo, a partire dal 1° gennaio 2024. L’unica eccezione riguarderà le Isole Canarie.

”Un rapporto ancora più stretto”

Tutti i vertici Ducati erano presenti a questo importante annuncio, comprese alcune delle moto in gamma: dalla Multistrada V4 Rally alla Scrambler Icon, passando per la Streetfighter V4 S e la replica della Desmosedici GP23, guidata dall’iridato di MotoGp Francesco Bagnaia.

“La collaborazione con Volkswagen Group España ci darà l’opportunità di creare un rapporto ancora più stretto con i nostri appassionati in Spagna e Portogallo – le parole dell’amministratore delegato Claudio Domenicali – grazie all’importante presenza che l’azienda ha sul mercato, al suo team di professionisti e alla spinta all’innovazione e digitalizzazione dei suoi servizi”. Volkswagen Group sostituirà a Desmotron, importatore degli ultimi 20 anni.

”Una nuova era per Ducati”

Grande entusiasmo nelle parole di Francisco Perez Botello, presidente di Volkswagen Group Spagna: “Ci viene offerta una straordinaria opportunità per continuare a crescere come azienda – ha spiegato – e per portare la Ducati in una nuova era nel mercato iberico”.

Secondo quanto affermato dai vertici del marchio, le priorità strategiche si concentreranno sul rafforzamento del posizionamento upper-premium del marchio e sul porre gli appassionati sempre più al centro. È stato anticipato l’obiettivo commerciale di rendere quello iberico il secondo mercato più importante in Europa per Ducati.