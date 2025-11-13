Ducati: una linea di abbigliamento per celebrare i 100 anni [FOTO]

Ducati celebra i 100 anni dalla propria nascita, con l’arrivo di una nuova linea di abbigliamento denominata ‘The Origin Collection’. Questa collezione è composta da tre Capsule (Heritage, Icon e Tomorrow) che raccontano un secolo di evoluzione attraverso il linguaggio del design. Ogni linea ha una propria identità stilistica e narrativa ed è pensata per un diverso tipo di pubblico.

La linea Heritage

La Capsule Heritage è ispirata al celebre logo Ducati del 1977, disegnato da Giugiaro, e reinterpreta grafiche vintage con un tocco contemporaneo. In primo piano, c’è il giubbino Heritage C3, nero in versione maschile e bianco in versione femminile, che rappresenta una rielaborazione contemporanea dello stile degli anni ’80, associando linee grafiche pulite ad un inserto rosso su cui risalta il marchio Ducati. Presenti all’interno della linea anche felpa, polo e t-shirt.

Le linee Icon e Tomorrow

La Capsule Icon celebra la storia della casa motociclistica di Borgo Panigale con un viaggio nel tempo attraverso i loghi e i simboli che hanno reso Ducati un’icona globale. Sono presenti capi d’abbigliamento versatili e di alta qualità per uomo e donna. Tra questi spicca la giacca omonima, realizzata in pelle pregiata trattata, per un mix di stile, comfort e autenticità.

La linea Tomorrow, invece, è ispirata al futuro. Il marchio disegnato da Giugiaro viene reinterpretato per creare una texture all-over che conferisce ai capi uno stile giovanile e contemporaneo. Questa capsule è disponibile in edizione limitata e si compone di cappellino, polo, una felpa con cappuccio e una t-shirt, queste ultime entrambe disponibili in rosso e nero.