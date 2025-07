Ducati Touring Apparel: il completo tecnico ideale per i viaggi estivi in moto [FOTO]

Ducati propone una nuova linea di abbigliamento touring che combina materiali tecnici, stile e sicurezza, per offrire l’outfit ideale per chi ama viaggiare in moto anche nelle giornate più calde. La nuova collezione Ducati Touring Apparel, pensata per il mototurismo estivo, comprende il completo giacca-pantalone Tour Summer C1, il casco Strada Tour V5 e il gilet airbag Ducati Smart Air che integra un sistema di protezione aggiuntiva senza compromettere il comfort.

Completo giacca-pantaloni Tour Summer C1

Il completo Tour Summer C1, sviluppato da Spidi per Ducati e che comprende giacca e pantaloni, è progettato per garantire ventilazione, leggerezza e resistenza durante i viaggi in moto d’estate. Realizzato in materiali traspiranti e antiabrasione, è dotato di protezioni Warrior Lite su spalle, gomiti e ginocchia, con predisposizione per aggiungere anche il paraschiena. La giacca include una membrana H2Out removibile, impermeabile e antivento, utilizzabile anche separatamente. I pantaloni, anch’essi realizzati con materiale flessibile e capace di offrire massima ventilazione, beneficiano di vestibilità ergonomica e compatibilità anche con stivali off-road. I due capi del completo Tour Summer C1, che possono anche essere uniti tramite una pratica zip, sono disponibili sia in versione uomo (dalla S a 3XL) che in versione donna (dalla XS alla XL).

Casco Strada Tour V5

Il casco Strada Tour V5, realizzato in collaborazione con Arai e disegnato da Drudi Performance, è la proposta Ducati che unisce protezione avanzata e versatilità. Il casco ha la calotta in Super Fibre Laminate e l’interno in EPS a densità differenziata che assicura leggerezza e sicurezza. Anche sul fronte del comfort e della praticità riscontrabili ogni tipo di percorso, pure in off-road, il casco Strada Tour V5 dispone di caratteristiche avanzate come il sistema Emergency Realease, la ventilazione multipla e gli interni Dry-Cool removibili.

Il gilet-airbag Ducati Smart Air

A completare l’outfit per i viaggi estivi in moto c’è il gilet Ducati Smart Air, capo sviluppato in collaborazione con Dainese che integra airbag D-air che si attivano automaticamente in caso di incidente. Questo gilet, che essendo leggero e regolabile, può essere comodamente indossato sotto ogni giacca, offre protezione CE di livello 2 per la schiena e il torace. Il gilet è dotato di sistema Road Shield 3X che consente fino a tre attivazioni con la semplice sostituzione della cartuccia, mentre la batteria ricaricabile offre fino a 12 ore di autonomia a funzionamento continuativo. Il gilet Ducati Smart Air è connesso ad un’app dedicata che consente gestione, aggiornamenti e monitoraggio in tempo reale del dispositivo.