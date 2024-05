Ducati Streetfighter V4 S: serie limitata Supreme firmata Drudi Performance [FOTO]

Dalla collaborazione tra Ducati e Supreme nasce un inedita ed esclusiva collezione in serie limitata firmata Drudi Performance e composta da Streetfighter V4 S, capi tecnici coordinati e una serie di proposte lifestyle che mettono insieme la sportività del mondo Ducati e le linee underground del marchio di abbigliamento Supreme.

Livrea esclusiva e pinze freno colorate

Il design della collezione si rifà all’iconico “box logo” bianco e rosso Supreme. L’intera collezione, compresa la moto, sarà disponibile in serie molto limitata e per un breve periodo di tempo. Il progetto grafico, realizzato da Aldo Drudi, prevede per il Ducati Streetfighter 4V S una livrea ricca di dettagli unici ed esclusivi. Tra gli elementi distintivi della moto ci sono le pinze freno anteriori Brembo Stylema colorate di rosso con logo bianco che riprende la livrea, mentre i cerchi vedono l’unione del logo Supreme al tag colorato che caratterizza tutte le Ducati più recenti.

Con numero progressivo dell’esemplare riportato sulla testa di sterzo e animazione dedicata sul cruscotto al key-on, come tutte le Ducati da collezione più pregiate, lo Streetfighter V4 Supreme viene consegnato in un’esclusiva cassa di legno, all’interno del quale è inserito il kit accessori in scatola dedicata che comprende il certificato di autenticità, il telo coprimoto dedicato e le componenti che permettono di trasformare la moto in configurazione biposto.

Capi tecnici e linea lifestyle

Insieme alla moto, la collaborazione tra Supreme, Ducati e Aldo Drudi si concretizza in una collezione di apparel tecnico composta da tuta racing Dainese, giubbotto di pelle Dainese, casco Arai RX-7 EVO Helmet e guanti in pelle Spidi C1. Tuta e giubbotto sono disponibili esclusivamente attraverso il programma Ducati SuMisura per i soli clienti di Streetfighter V4 Supreme.

La collezione lifestyle invece è composta di una Track Jacket, una Hooded Work Jacket, una Soccer Jersey, Track Pants, due T-Shirt e un cappellino, che verranno messi in vendita esclusivamente attraverso i canali Supreme così come il casco e i guanti.