Ducati Streetfighter V2: gli accessori per renderla più esclusiva [FOTO]

La Ducati Streetfigher V2 è la naked sportiva e veloce del marchio italiano, con la base tecnica ereditata dalla Panigale V2 e con manubrio alto e largo. Un modello da 178 chilogrammi di peso e 153 cavalli di potenza, per prestazioni di tutto rispetto. Ora è possibile personalizzare questa moto, con il catalogo Ducati Performance, per renderla ancor più esclusiva e accattivante.

Gli accessori di design

A livello estetico, ci sono alcuni accessori disponibili. Si parte dagli specchietti retrovisori, con disegno aerodinamico e lavorazione in 3D, passando per i serbatoi dei fluidi di freno anteriore e frizione, con lo ‘stiloso’ oblò di ispezione. Ma anche le leve di freno anteriore e frizioni, pensate per migliorare estetica e funzionalità, oppure i contrappesi manubrio e la protezione leva freno.

La fusione tra funzione estetica e di protezione si ritrova nello slider forcella, da montare sul perno ruota anteriore per proteggerlo nell’evenienza di una scivolata, oltre che per arricchire il look dell’avantreno. Il tappo del serbatoio è un dettaglio dallo stile puramente racing, con eliminazione della serratura e chiave per replicare la forma dello scudetto Ducati, così come il tappo carico olio.

Il carbonio ed il sound

Non mancano numerosi accessori in fibra di carbonio, sia per dare uno stile estetico sia per ridurre peso e migliorare, dunque, le performance. Si passa dal set di ali al portatarga, passando per i parafanghi anteriore e posteriore, oppure i paratacchi in carbonio.

Per chi va in pista, l’anima sportiva della Streetfighter V2 è esaltata dai silenziatori racing in titanio, realizzati in collaborazione tra Akrapovic e Ducati Corse, per garantire messa a punto e performance.