Ducati Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica: tributo al campione della MotoGP [FOTO]

Ducati celebra il nono titolo mondiale di Marc Márquez, il settimo nella MotoGP, e una stagione 2025 dominata dalla Casa di Borgo Panigale, con una moto in grado di fare gola a collezionisti ed appassionati di tutto il mondo: Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica. Si tratta di una moto esclusiva, che fa oltre la semplice edizione speciale, rappresentando un vero e proprio tributo su due ruote a uno dei campioni più iconici della MotoGP.

Esclusività assoluta: solo 293 pezzi

La Ducati Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica è una moto a tiratura limitata, con la produzione che si fermerà a 293 unità, numero che richiama il leggendario 93 di Marc Márquez. Ogni esemplare di questa moto è numerato e riporta sulla piastra di sterzo il numero progressivo, certificando l’appartenenza a un club riservato a pochissimi privilegiati. A rendere il tutto ancora più esclusivo, c’è anche la firma autografata di Márquez applicata sul serbatoio e protetta da uno strato di vernice trasparente che ne garantisce la conservazione del valore nel tempo.

Performance superiori con configurazione “pronto pista”

Dal punto di vista estetico, la Paginale V4 Márquez Replica è una vera Desmosedici GP25 in versione “stradale”. Livrea, grafiche e dettagli aerodinamici, come i Corner Sidepods in fibra di carbonio, derivano direttamente dalla moto campione del mondo protagonista in gara con il pilota spagnolo, portando su strada soluzioni nate in pista.

Caratterizzata da un peso ridotto rispetto alla Ducati Panigale V4 standard, questa versione dispone di motore Desmosedici Stradale da 1.103 cc, con mappatura dedicata e abbinato al silenziatore Akrapovic che riduce il peso di 2,5 kg, che gli permettono di sviluppare 218,5 CV di potenza a 13.500 giri/min. e 122,1 Nm di coppia massima. La moto ha un peso a secco di 186,5 kg ed è dotata di una componentistica “pronto pista” che alza le prestazioni includendo frizione a secco STM-EVO SBK, cerchi in carbonio, impianto frenante Brembo Stylema R e pedane regolabili Rizoma.

Esperienza d’acquisto speciale

A rendere ancor più speciale l’esperienza di chi acquisterà una della 293 Ducati Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica ci sarà la consegna della moto che avverrà in una cassa con grafica dedicata, telo coprimoto specifico, certificato di autenticità e sistema di telemetria Ducati Data Analyser+. Inoltre, i proprietari avranno l’opportunità di incontrare Marc Márquez nel 2026.