Ducati Panigale V4 e V2: gli accessori Ducati Performance per dominare la pista [FOTO]

Le Ducati Panigale V4 e V2 possono esaltare ancor di più la loro anima racing più spinta grazie ad una serie di accessori Ducati Performance che permettono, sia alla bicilindrica che alla moto con motore derivato da quello della MotoGP, di sfruttare tutto il loro massimo potenziale da moto nate per correre in pista.

Ducati Panigale V4 più potente e leggera

Per dominare i cordoli e beneficiare di soluzioni specificamente pensate per le performance in pista, la Ducati Paginale V4 può montare lo scarico completo in titanio firmato Akrapovic, non omologato per uso stradale, con doppia uscita sotto la coda che esalta l’estetica racing della moto e ne elevata le prestazioni, con il motore Desmosedici che cresce di 12 CV e 7 Nm, arrivando a 228 CV di potenza e 127,8 Nm di coppia. Allo stesso tempo lo scarico Akrapovic, abbinato a un filtro aria in poliestere di derivazione racing, assicura un risparmio di peso di 6,6 kg che si traduce in maggiore reattività in accelerazione e maneggevolezza in curva.

Tra le altre soluzioni Ducati Performance per la Panigale V4 ci sono la mappatura motore dedicata che prevede la ricalibrazione degli aiuti alla guida e dell’elettronica di bordo, la frizione a secco SMT EVO-SBK che, grazie alla relativa cover aperta in fibra di carbonio, esalta anche il sound del motore. Nell’elenco di accessori per la Panigale V4 troviamo la protezione per il carter dell’alternatore, i parafanghi anteriore e posteriore, i paratacchi, le cover del serbatoio, le ali, i condotti di raffreddamento per le pinze freno anteriori, il cupolino maggiorato, gli slider di protezione per forcella e forcellone, il tappo del serbatoio, le leve di freno e frizione, la protezione della leva del freno anteriore.

Ducati Panigale V2 a tutto racing

Anche nel caso della Paginale V2, è disponibile un pacchetto “pronto pista” che prevede diversi accessori Ducati Performance a partire dall’impianto di scarico (non omologato) Termignoni in titanio con doppio terminale con finitura nera e fondello in fibra di carbonio, che consente un risparmio di peso di 4,5 kg, alzando le potenza di 5,5 CV e la coppia di 4,5 Nm. Allo scarico va abbinata la carena inferiore destra compatibile.

Per rendere la Ducati Panigale V2 ancora più “corsaiola” ci sono poi le pedane regolabili, sviluppate da Ducati Corse e Rizoma, i simimanubri sport con geometria ottimizzata per l’uso in pista, l’ammortizzatore di sterzo Ohlins regolabile. Tutti questi accessori sono compresi anche come parte del pacchetto Time Attack, che aggiunge anche cover e tappi per i fori lasciati dalla rimozione di portatarga e specchi, oltre alla protezioni in fibra di carbonio per i carter di frizione e alternatore. A completare il look radicale della Panigale V2 ci sono le carene pista complete e il cupolino maggiorato.