Ducati Multistrada V4, V4 S e V4 Pikes Peak 2025: la maxi crossover si aggiorna [FOTO e VIDEO]

A poche settimane dall’anteprima della Panigale V4 2025, Ducati presenta un’altra novità svelando il nuovo modello della Multistrada V4, con la maxi crossover di Borgo Panigale che si rinnova sotto diversi aspetti coinvolgendo l’intera gamma, quindi la V4 S e la V4 Pikes Peak.

Novità estetiche

La Ducati Multistrada V4 si propone con un design rivisto, in particolar modo nel frontale, ora caratterizzato da linee più tese che evocano il frontale della Panigale V4 e contribuiscono a crea un aspetto più dinamico. Anche il gruppo ottico anteriore è nuovo ed è affiancato da nuove Cornering Lights.

Elettronica evoluta

Sul fronte dell’elettronica la Multistrada V4 accoglie il sistema DVO (Ducati Vehicle Observer), tecnologia che incrementa la precisione relativa alla stima della moto nello spazio e alla massa complessiva, simulando l’input di 70 sensori che si aggiungono ai dati forniti dalla piattaforma inerziale. Tali novità vanno a vantaggio dell’accuratezza di ABS Cornering, controllo di trazione e controllo d’impennata.

Nella dotazione della Multistrada V4 2025 c’è anche l’EBC (Engine Brake Control) impostabile su tre livelli, che consente al pilota di personalizzare il freno motore in basa a stile e condizioni di guida. L’Electronic Combined Braking System, che è stato ulteriormente affinato, regola l’azione sul freno anteriore e posteriore al fine di massimizzare le prestazioni. Altra novità è l’abbassatore automatico (disinseribile dal pilota), che si attiva in fase di decelerazione e si raggiungono i 10 km/h, restando attivo fino al superamento dei 50 km/h di velocità.

Novità anche sui riding mode, con la nuova Multistrada V4 che aggiorna la mappa Enduro e si arricchisce della nuova modalità Wet. Guidando in “Enduro” la moto attiva un power mode specifico, con potenza limitata a 114 CV e risposta dinamica specifica per il fuoristrada, oltre a far passare il DTC a un livello inferiore di intervento, a disattivare il DWC, l’ABS sulla ruota posteriore e le funzionalità cornering. Complessivamente sono 5 i mode riding disponibili: Sport, Touring, Urban, Wet ed Enduro.

La Ducati Multistrada V4 2025 conferma il telaio monoscocca in alluminio, con un nuovo forcellone bibraccio in alluminio fuso in conchiglia riposizionato a vantaggio della precisione di guida. A spingere la moto è il motore V4 Grantuirmo da 1.158 cc, ora omologato Euro 5+, che eroga 170 CV a 10.750 giri/min e 123,8 Nm di coppia a 9.000 giri/min.

Ducati Multistrada V4 S 2025

Si rinnova anche la Multistrada V4 S che alla dotazione della versione standard aggiunge delle nuove sospensioni Marzocchi semi-attive con sistema Skyhook Suspension (DSS) Evolution con sensore di posizione sulla forcella, funzione auto su Suspension Mode, Automatic Lowering Device, Easy Lift. La versione S vanta così un’escursione di 170 mm all’anteriore e 180 mm al posteriore, range precarico maggiorato (+8 mm) e impianto frenante anteriore con due dischi da 330 mm con pinze radiali Brembo Stylema. Migliorato anche il comfort di viaggio del passeggero con un incremento dello spazio a disposizione grazie all’arretramento di valige e top case.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2025

Le novità delle Multistrada V4 e V4 S sono state introdotte anche sulla Pikes Peak, la versione più sportiva della maxi crossover di Ducati.

Sotto l’aspetto estetico agli aggiornamenti che caratterizzano la Multistrada V4, la versione Pikes Peak aggiunge componenti in fibra di carbonio e terminale di scarico Akrapovic in titanio. Tra gli altri dettagli stilistici spiccano il plexi fumé basso, i foderi della forcella Öhlins anodizzati in ora, il logo V4 sulla sella e lo scudetto Ducati Corse sul becco.

Diverse sono le specificità della V4 Pikes Peak sul fronte della ciclistica, a partire della ruota anteriore da 17 pollici, i nuovi cerchi forgiati in alluminio a cinque razze con pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV. Sul modello 2025 sono state poi ottimizzate in termini di comfort le sospensioni Öhlins Smart EC 2.0 che si regolano automaticamente secondo lo stile di guida del pilota.

Rispetto alla Multistrada V4, la versione Pikes Peak beneficia di specifica inclinazione del canotto di sterzo e di ricalibrature delle quote ciclistiche di avancorsa e interasse. Confermato poi l’impianto frenante con pinza radiali monoblocco Brembo Stylema con doppio disco anteriore da 330 mm e disco singolo posteriore da 280 mm.

La nuova Ducati Multistrada V4 Pikes Peak è equipaggiata con lo stesso motore della V4 standard, ma amplia la rosa di riding mode con l’aggiunta della modalità Race. Con la mappa Race la moto beneficia di una gestione più racing del limitatore, di una calibrazione specifica del quickshifter e di una relazione manopola-farfalla ancora più diretta.

Sulla versione Pikes Peak cambia l’impostazione ergonomica rispetto alla V4 per via di pedane più alte e arretrate, mentre il manubrio è più basso e più stretto. Confermata invece la possibilità, così come sulla V4 S, di regolare il controllo delle sospensioni tramite un tasto che permette di scegliere fra quattro setup: Track, Dynamic, Comfort e Low Grip.

Disponibilità e prezzi

Le nuove Ducati Multistrada V4, che arriveranno in concessionaria ad ottobre, sono disponibili in tre colori: Ducati Red, Trilling Black e Artic White. Una sola invece la colorazione proposta per la Pikes Peak. I prezzi partono da 20.690 € per la V4 2025, da 24.990 € per la V4 S 2025 e da 32.490 € per la V4 Pikes Peak 2025.