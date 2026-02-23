Ducati Multistrada, Panigale e Streetfighter più leggere e performanti con i nuovi scarichi Akrapovic

L’offerta di scarichi Akrapovic destinati ai Ducatisti si amplia con il lancio di due novità, ovvero due nuovi sistemi di scarico Slip-On Line (Titanium) dedicati a diversi modelli Ducati, capaci di rendere ancora più cattive ed esaltanti, sia in termini estetici che di sonorità, alcune delle moto più apprezzate della gamma della Casa di Borgo Panigale.

Scarico dedicato alla Ducati Multistrada V2/V2 S

La prima novità è il nuovo scarico Slip-On Line (Titanium) che Akrapovic ha sviluppato per le Ducati Multistrada V2 e V2 S, realizzato con involucro esterno in titanio leggero sabbiato e interno in acciaio inox, mentre la finitura impressa e il logo monocromatico ne sottolineano l’impatto visivo del look dinamico. A completare il sistema di scarico ci sono fondello e paracalore in fibra di carbonio realizzati a mano. Questo scarico Akrapovic riduce il peso del 5,1% (0,2 kg) rispetto allo scarico di serie, con incrementi di 0,7 kW (0,9 CV) e 3 Nm a 3.000 giri/minuto. Capace di offrire un sound più profondo e coinvolgente, lo scarico prevede l’installazione plug-and-play che non richiede rimappatura ed è omologato EC/ECO, conforme alla normativa Euro 5+.

Novità anche per Panigale V2/V2 S e Streetfighter V2/V2 S

Il secondo nuovo scarico di Akrapovic, destinato invece ai modelli Ducati Panigale V2/V2 S e Ducati Streetfighter V2/V2 S, è ispirato al mondo delle competizioni e si presenta con doppi terminali conici in titanio con fondelli a nido d’ape. In questo caso il risparmio di peso raggiunge il 30,7% (1 kg) rispetto alla scarico di serie, a fronte di un aumento della potenza di 1,3 kW (1,8 CV) e della coppia di 0,8 Nm. Anche per questo scarico l’omologazione EC/ECE e il sistema plug-and-play garantiscono estrema facilità di montaggio senza la necessità di apportare modifiche elettroniche.