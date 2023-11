Ducati: la nuova collezione 2024, dai caschi all’abbigliamento [FOTO]

Ducati ha presentato la nuova collezione di abbigliamento 2024, con una gamma ancora più completa di prodotti, per poter soddisfare le esigenze di tutti i motociclisti o anche solo fan del marchio. Dalle felpe ai caschi, dalle tute alle giacche, passando anche per numerose opportunità di merchandising.

Le linee Sportswear e Touring

Entrando più nel dettaglio, per quanto riguarda la gamma Sportswear, il marchio italiano ha numerose proposte: felpe, softshell uomo e donna, giubbino antipioggia, piumini, cappellini e merchandising. La gamma Touring, invece, è dedicata ai più avventurieri e tra le novità principali c’è il casco Strada Tour V5, comodo da indossare e con vestibilità più comoda, così come i guanti Tour C5, con la tecnologia ‘2 in 1’ per poter scegliere la modalità d’uso, in base alle condizioni climatiche.

Il casco D-Attitude V2 e la giacca Flow C5 sono tra le principali novità presentate per la linea Urban. Il primo è dotato di calotta esterna rigida e calotta interna brevettata in EPS a densità differenziata, mentre la giacca è disponibile in versione maschile e femminile, pensata per l’utilizzo estivo e nei climi più caldi.

Le linee sportive

Per chi è più sportivo, ci sono le linee Sport e Racing. La prima si arricchisce con i caschi Ducati Theme V2 e D-Rider V2, con finiture e blocchi di colore abbinati al resto dei capi della collezione. Tra le altre novità ci sono anche la giacca Black Rider C2, con look grintoso e contemporaneo, e gli stivali Speed Evo WP C2, adatti sia per l’uso su strada che in pista.

La principale novità per la linea Racing è la tuta Ducati Corse K3 in pelle di canguro, prodotta da Dainese in esclusiva per Ducati. Questa tuta è dotata di protezioni su spalle, gomiti, ginocchia e tibia, di inserti in acciaio per favorire lo scivolamento. Sono nuovi anche il casco Ducati Corse V7 e gli stivali Ducati Corse V6 Air, quest’ultimi realizzate sui consigli tecnici dei piloti ufficiali MotoGp.

Uscita

Tutte queste novità sono disponibili presso la rete di concessionari della Casa di Borgo Panigale oppure sul sito ufficiale Shop.Ducati.com.