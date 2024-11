Ducati: il nuovo motore V2 è il bicilindrico più leggero mai prodotto

Il nuovo motore V2 è il più leggero mai realizzato da Ducati e prosegue la tradizione avviata con il Pantah, evolvendosi attraverso modelli come Desmodue, Desmoquattro, Testastretta e Superquadro. Questo V2 è progettato per garantire un’esperienza di guida entusiasmante, offrendo una coppia generosa a tutti i regimi e prestazioni elevate tipiche di un motore sportivo.

Solo 54,4 kg per il nuovo motore Ducati, il più leggero nella lunga storia dell’azienda

Questo nuovo motore bicilindrico è conforme alla normativa Euro5+ e ha una cilindrata di 890 cm³. È equipaggiato con il sistema di fasatura variabile IVT (Intake Variable Timing), canne riportate in alluminio e pesa solo 54,4 kg, stabilendo nuovi standard di leggerezza per la gamma Ducati, con una riduzione di peso di 9,4 kg rispetto al Superquadro 955, 5,9 kg rispetto al Testastretta Evoluzione e 5,8 kg rispetto al Desmodue della Scrambler. La distribuzione a molle, introdotta con il V4 Granturismo e riproposta nel nuovo V2, ha permesso di progettare un motore che enfatizza la regolarità a bassi regimi e riduce i costi di manutenzione, con intervalli di controllo del gioco valvole ogni 30.000 km, un dato di riferimento per la categoria.

Il motore V2 a 90° di Ducati combina leggerezza e carattere, rimanendo fedele alla tradizione del marchio. La configurazione dei cilindri garantisce un equilibrio naturale delle forze, eliminando la necessità di un contralbero per le vibrazioni. I cilindri, ruotati di 20°, ottimizzano la distribuzione del peso. Disponibile in due varianti di potenza (120 e 115 CV), il motore offre prestazioni versatili, con valori di coppia massima di 93,3 e 92,1 Nm. La versione da 120 CV, con scarico racing, raggiunge 126 CV, mentre quella da 115 CV presenta un alternatore potenziato e un cambio con marce più corte per migliorare lo spunto.

Il nuovo motore bicilindrico Ducati V2, dotato del sistema IVT, offre un’erogazione di coppia lineare sin dai bassi regimi, garantendo una risposta all’acceleratore vivace e prestazioni elevate. La fasatura variabile delle valvole migliora l’efficienza, con oltre il 70% della coppia massima disponibile a 3.000 giri. Grazie a componenti leggeri come i bilancieri DLC e agli steli delle valvole cavi, il motore risparmia peso e migliora l’affidabilità. Il sistema ride-by-wire consente quattro modalità di potenza, adattandosi alle diverse situazioni di guida. Inoltre, la progettazione compatta del motore riduce ingombri e pesi, migliorando l’estetica e l’efficienza termica. Il cambio include il Ducati Quick Shift 2.0 per un’esperienza di guida più fluida.