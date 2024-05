Ducati ha inaugurato il nuovo polo logistico nel G-Park di GLP a Valsamoggia

Ducati ha inaugurato un nuovo polo logistico, i cui spazi si trovano all’interno del G-Park di Valsamoggia, in provincia di Bologna, centro di logistica realizzato da GLP, leader mondiale specializzato nelle costruzione e gestione di immobili logistici, data center, energie rinnovabili e tecnologie correlate.

Hub di 50.000 mq

Quello di Valsamoggia diventerà per la Casa motociclistica bolognese un hub di importanza centrale per le funzioni della logistica. Nei primi 30.000 mq, consegnati a fine 2023, è già attiva da inizio anno l’attività di inbound dei componenti per l’asservimento della produzione delle moto Ducati nella storica fabbrica di Borgo Panigale. Mentre, negli ulteriori 20.000 mq in consegna entro la fine del primo semestre 2024, Ducati gestirà lo stock del prodotto completo e la sua spedizione.

In rappresentanza di Ducati hanno partecipato alla cerimonia di taglio del nastro Claudio Domenicali, amministratore delegato Ducati e Federico Sabbioni, direttore Supply Chain Ducati, accanto a Marco Belli, Country Director di GLP Italia. Sono intervenuti inoltre Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e Daniele Ruscigno, sindaco di Valsamoggia.

Le parole dell’ad di Ducati Domenicali

“È un piacere essere qua oggi per inaugurare il nuovo hub logistico Ducati alla cui realizzazione abbiamo lavorato alacremente insieme a GLP, che si è dimostrato un partner capace di comprendere le nostre esigenze, sia in termini di logistica sia di standard di sostenibilità e condizioni di lavoro”, ha dichiarato Claudio Domenicali, amministratore Delegato Ducati. “Gli spazi nel G-Park di Valsamoggia ci danno l’importante possibilità di ottimizzare in un solo luogo l’ingresso dei componenti dedicati alla produzione, così come la gestione dello stock e delle spedizioni. In questo modo, una volta raggiunto il pieno regime operativo che prevediamo entro il 2024, saremo in grado di migliorare l’efficienza produttiva della nostra fabbrica di Borgo Panigale”.

Una volta completato, l’immobile conterà 93.000 mq coperti ad uso magazzino, 50.000 mq dei quali assegnati a Ducati, oltre a strutture e uffici per una superficie di oltre 2.500 mq. Il G-Park offre inoltre aree relax esterne e parcheggi per camion e auto, provvisti anche di ricariche per i veicoli elettrici.