Ducati, DRE Academy e DRE Travel Adventures: vari modi di vivere una passione

La proposta Ducati Riding Experience diventa più ampia per la stagione 2023, pensando sempre agli appassionati del brand di Borgo Panigale. Un modo per arricchire l’esperienza degli appassionati con format DRE che prevedono una proposta didattica di livello, con istruttori di grande esperienza tra cui ex professionisti del Motomondiale, in luoghi suggestivi e in sella a diversi esemplari Ducati.

Una serie di possibilità

Il noleggio dei modelli per la durata dell’esperienza risulta incluso nella registrazione, come indicato. Per ulteriori informazioni su format, programma, tappe e iscrizioni, si possono visitare le sezioni di DRE Academy e DRE Travel Adventures sul portale Ducati.

Il programma DRE dal 2003 ha accolto oltre 28.000 partecipanti. Le novità presentate per il 2023 nei corsi di guida DRE Academy e nei viaggi DRE Travel Adventures, così come la programmazione di inedite date internazionali, sono prova di una costante evoluzione con un aggiornamento dei contenuti per andare incontro a ogni motociclista.

A partire dal 2022 il pacchetto Ducati Riding Experience prevede anche i viaggi organizzati DRE Travel Adventures, varie proposte pensate per catturare l’attenzione dei motociclisti. Per il 2023, dopo il riscontro per DesertX Expedition, Dream Tour e Multistrada Expedition, queste sono state confermate in un calendario a cui seguiranno nuove tappe di livello internazionale.

Appuntamenti per il 2023

Consultando la sezione dedicata del portale Ducati, come suggerito, sono visibili le informazioni e i dettagli per iscriversi agli appuntamenti della stagione 2023, con le accennate conferme e novità.

Tre tappe di DRE Road e DRE Rookie sono previste presso l’Autodromo di Modena nei fine settimana del 20-21 maggio, del 24-25 giugno e del 9-10 settembre. Sono due gli eventi con il DRE Racetrack con inclusi i programmi “One to One”, in agenda i giorni 6-7 giugno e 26-27 settembre al prestigioso Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il nuovo DRE Track Warm Up è previsto nel fine settimana tra 17 e 18 giugno all’Autodromo di Modena. Rappresenta la principale novità nell’ambito DRE Academy 2023. Un corso autonomo rispetto al DRE Racetrack, per motociclisti che vogliono imparare le basi della guida in pista. Il format parte con un briefing teorico del Direttore Tecnico Dario Marchetti, concentrato su vari aspetti come la corretta posizione in sella, frenata, accelerazione e tecniche di guida con successivi esercizi nel paddock. Il training in pista prevede cinque sessioni, di cui la prima rappresenta un giro di ricognizione per conoscere il tracciato guidando uno degli esemplari legati al DRE Road. Nelle altre quattro sessioni si guida una Panigale V2 e un istruttore specializzato darà preziosi consigli prima di ogni turno, a cui seguiranno dei debrief dedicati.

Passando al DRE Adventure, studiato per gli amanti dell’adventuouring che desiderano potenziare le proprie capacità nella guida su strada e fuori, le iscrizioni saranno possibili a gennaio 2023, secondo un calendario che prevede appuntamenti nelle date: 25-26 e 27-28 maggio, 13-14 e 15-16 luglio, 20-21 e 22-23 luglio, 7-8 e 9-10 settembre.

Invece sono già aperte le iscrizioni alle DRE Travel Adventures: il primo appuntamento è previsto con la DesertX Expedition in Sardegna dal 12 al 16 giugno. Mentre i quattro Dream Tour sono previsti nelle giornate del 3-5 luglio, 10-12 luglio, 13-15 ottobre e 17-19 ottobre. Quindi la Multistrada Expedition scatterà da Torino il 3 ottobre per terminare l’8 ottobre.

Le tappe già presenti in calendario rappresentano una prima parte della proposta DRE per l’anno 2023, altre novità sono attese nei prossimi mesi come accennato. Inoltre, prossimamente gli appuntamenti del DRE Racetrack saranno estesi con un calendario di date internazionali in tracciati di rilievo.

Foto: Ducati