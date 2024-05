Ducati Diavel V4 premiato con il “Best of the Best” del Red Dot Award

Il Ducati Diavel V4 si è aggiudicato il premio “Best of the Best” nella categoria Product Design ai Red Dot Awards 2024. Il prestigioso riconoscimento internazionale, il più alto del concorso, è un ulteriore conferma dell’unicità e della riconoscibilità che caratterizza le moto disegnate e realizzate a Borgo Panigale.

Un ricco palmares per il design delle moto di Borgo Panigale

Questo premio, che verrà consegnato alla Casa bolognese durante la cerimonia di premiazione del Red Dot Award 2024 che si terrà il 24 giugno ad Essen, in Germania, si aggiunge ai tanti successi riconosciuti al design Ducati, con lo stesso riconoscimento che in passato è stato ottenuto dalla 1199 Panigale nel 2013, dall’XDiavel nel 2016 e dal Diavel 1260 nel 2019.

Stile che seduce e conquista

Il Ducati Diavel V4, divenuta icona di stile nel panorama del design motociclistico, vanta stile ricercato e linee muscolose ed eleganti, con masse visivamente concentrate sull’anteriore e una coda agile e snella, con dettagli di pregio come le pedane e la maniglia per il passeggero a scomparsa. Altro elemento distintivo di questa moto di Ducati, il cui stile è esaltato dai gruppi ottici scenografici, dai cerchi in lega a cinque razze e dal silenziatore a quattro uscite a vista, sono le prestazioni garantite dal motore V4 Granturismo.

Quello appena ottenuto non è il primo premio relativo al design conquistato dal Ducati Diavel V4 che, nei quasi due anni trascorsi dal lancio, ha conquistato tra gli altri il Good Design Award, la Special Mention ai German Design Award 2024 e il titolo di “Moto più bella del Salone” a EICMA 2022.