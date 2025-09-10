Ducati Desmo450 MX diventa una replica della moto ufficiale con gli accessori Ducati Performance [FOTO]

La nuova Ducati Desmo450 MX, sviluppata in gara per portare il DNA racing della Casa di Borgo Panigale fuori dall’asfalto, può essere impreziosita con un’ampia gamma di accessori che ne esaltano le prestazioni e l’avvicinano alla Desmo450 MX ufficiale protagonista nel Mondiale con Mattia Guadagnini e Jeremy Seewer.

Performance e ciclistica

Tra gli accessori Ducati Performance che incrementano le prestazioni della Desmo450 MX c’è il gruppo di scarico completo in titanio, capace di ottimizzare il rendimento del motore monocilindrico con distribuzione desmodromica, e di offrire una maggiore leggerezza con un peso ridotto di 1,7 kg rispetto all’impianto di serie. Alle performance è dedicato anche il dispositivo holeshot che, precaricando la forcella, abbassa l’avantreno della moto e ne riduce la tendenza all’impennata.

Sul fronte della ciclistica, troviamo i cerchi Ducati Performance con raggi rinforzati autofrenanti e abbinati a mozzi in alluminio 7075-T6 lavorati al CNC e anodizzati in nero, le pinze dei freni racing anteriore e posteriore in alluminio lavorato a CNC e anodizzato duro firmate Brembo, e le piastre di sterzo ricavate dal pieno.

Personalizzazione e assetto

Per quanto riguarda la configurabilità, grazie al modulo Wi-Fi il pilota può personalizzare l’intervento dei controlli elettronici della Desmo450 MX (Throttle Response, Engine Brake Control, Ducati Traction Control e Launch Control) tramite l’app Ducati X-Link, oltre a poter visualizzare in tempo reale dati relativi a giri motore, apertura del gas, temperatura dell’aria e del liquido di raffreddamento, pressione atmosferica ed eventuali messaggi di errore. Restando in tema di assetto, tra gli accessori originali sono presenti anche le molle per forcella e monoammortizzatore con costanti elastiche specifiche, oltre a soluzioni per adattare il rapporto di trasmissione finale ai diversi circuiti come la catena passo 520 con O-Ring e le diverse dentature per pignone e corona.

Controllo totale

La Ducati Desmo450 MX propone tra gli accessori anche la sella racing, derivata direttamente da quella utilizzate nel Mondiale di Motocross, il manubrio Renthal Fatbar in alluminio, le manopole in gomma arricchita con particelle di fibra aramidica abbinate a un nuovo tubo del comando gas, la piastra paramotore in materiale plastico, le griglie protettive per i radiatori, le protezioni per il disco freni anteriore e il filtro dell’aria.

Estetica e abbigliamento

Per quanto riguarda funzionalità ed estetica, la gamma di accessori Ducati Performance per la Desmo450 MX comprende i coperchi dei serbatoi dei fluidi idraulici di freno anteriore e frizione, i tappi del serbatoio e del carico olio motore, tutti in alluminio lavorato a CNC e anodizzato nero. A completare la lista di accessori ci sono il cavalletto leggero in materiale plastico e il tappeto, entrambi personalizzati con loghi e colori di Ducati Corse, a cui si aggiunge l’abbigliamento dedicato con una collezione tecnica realizzata con Drudi Performance che si compone di completo maglia/pantalone/guanti/stivali Alpinestars, casco Arai, gilet antivento, softshell e giacchetto antipioggia Spidi.