Ducati Desmo450 MX arriva nei concessionari: debutto europeo e consegne in corso [VIDEO]

La nuova Ducati Desmo450 MX arriva nei concessionari, con le consegne che sono già iniziate in tutta Europa per proseguire poi negli Stati Uniti dove le prime moto arriveranno nei prossimi giorni.

Per celebrare il debutto della moto sviluppata in gara per portare il DNA racing di Ducati fuori dall’asfalto, il costruttore emiliano ha realizzato un video (visibile qui sopra) che racconta l’assemblaggio della Desmo450 MX nello stabilimento di Borgo Panigale. Il filmato mostra i vari momenti della produzione della moto: dal motore alla ciclistica, fino a primo avviamento, al completamente estetico e ai controlli finali del reparto di Finitura e Delibera Estetica.

La Ducati Desmo450 MX è stata progettata con l’intento di trasferire sulle moto di produzione le soluzioni e le tecnologia sperimentata sui campi di gara più impegnativi. La moto, sviluppata anche grazie al contributo di campioni come Tony Cairoli, ha vinto al debutto il titolo italiano Prestige MX1 con Alessandro Lupino, ed è attualmente impegnata nel Mondiale MXGP con i piloti Jeremy Seewer e Mattia Guadagnini.

Personalizzabile e con outfit dedicato

Grazie a un’ampia proposta di accessori Ducati Performance, i clienti possono ulteriormente avvicinare la propria Desmo450 MX a quelle utilizzate dai piloti ufficiali, personalizzando la moto, tramite il configuratore online, con mozzi ruota, piastre di sterzo, scarico Akrapovic in titanio e pinze freno Brembo Racing. A ciò si aggiunge anche la possibilità di avere l’outfit abbinato, con una collezione tecnica realizzata da Ducati in collaborazione con Drudi Performance e che comprende un completo maglia/pantalone/guanti/stivali Alpinestars, casco Arai, gilet antivento, softshell e giacchetto antipioggia Spidi.