Ducati: arrivano i nuovi stivali Corse City C3 e Strada C4 [FOTO]

La collezione di abbigliamento tecnico Ducati si amplia, con l’arrivo dei nuovi stivali Ducati Corse City C3 e Strada C4. Il primo pensato per gli amanti del Touring ed il secondo progettato per l’uso urbano ed extraurbano, entrambi realizzati da Held e disegnati da Drudi Performance. Si tratta di due modelli pensati dalle due aziende in esclusiva per la casa di Borgo Panigale.

Le caratteristiche

Il modello Strada C4 è propone linee minimaliste e distintive, con una vestibilità confortevole per la percorrenza di lunghe distanze, in moto e a piedi. Il Corse City C3, invece, è dedicato a chi cerca uno stile dinamico, leggero e confortevole, anche una volta scesi dalla sella.

Entrambi propongono soluzioni versatili, come la membrana Gore-Tex impermeabile e traspirante, per permettere un impiego quattro stagioni, offrendo comfort sia con il caldo o sia con la pioggia. La suola in gomma Vibram, invece, è antiscivolo e resistente all’abrasione, mentre le aree rinforzate su punta, tallone e caviglia offrono protezione. Presente la pratica chiusura con zip e strap in velcro, così come il tessuto tecnico rinforzato e gli inserti riflettenti. Per sicurezza e comfort.

Uscita

I nuovi stivali del marchio di Borgo Panigale sono già disponibili presso la rete di concessionari dell’azienda e sullo shop online ufficiale. Il prezzo dei Ducati Corse City C3 è di 299 euro.