Ducati al debutto in Olanda nel Mondiale Motocross con Tony Cairoli e la Desmo450 MX

Ducati scalda i motori per lo storico debutto nel Mondiale MXGP con Tony Cairoli. Tra pochi giorni il nove volte campione del mondo porterà in gara in Olanda la Desmo450 MX, la moto che il prossimo anno parteciperà al Mondiale MXGP ed entrerà in produzione, segnando l’ingresso della Casa di Borgo Panigale nel segmento delle off-road specialistiche.

Il GP d’Olanda il 17 e 18 agosto

La Desmo450 MX correrà il Gran Premio d’Olanda, che si disputerà il 17 e 18 agosto sul tracciato di Arnhem. Si tratta di uno step importante per lo sviluppo della moto di Borgo Panigale, in vista della partecipazione all’intero Campionato nel 2025.

Tappa successiva a fine mese a Castiglione del Lago

Dopo il GP d’Olanda, il programma di sviluppo continuerà il 31 agosto e 1 settembre a Castiglione del Lago, quinta gara del Campionato Italiano, dove Alessandro Lupino guida la classifica generale a due prove dal termine dopo gli ottimi risultati ottenuti nell’ultima prova del Campionato Italiano MX a Ponte a Egola.

Nella gara toscana Cairoli, al suo rientro in gara, ha vinto la prima manche e Alessandro Lupino, conquistando l’assoluta, si è portato in testa al campionato. Risultati, quelli dei due piloti Ducati, che confermano il livello di competitività già raggiunto dalla Desmo450 MX.