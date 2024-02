Drammatico incidente in pista a Nardò: muore il collaudatore di una moto dopo lo scontro con un’auto

Tragico incidente questa mattina sulla pista di Nardò, nel cuore del Salento, di proprietà di Porsche, dove si sono scontrate un’auto e una moto. Nell’impatto con la vettura è morto Mattia Ottaviano, collaudatore del mezzo a due ruote, di 35 anni.

Lo scontro durante un test di frenata

Stando alle prime notizie la moto si sarebbe scontrata con una Porsche Panamera, con a bordo due collaudatori, e nell’impatto il mezzo a due ruote avrebbe preso fuoco. L’incidente, secondo quanto ricostruito, sarebbe avvenuto durante una sessione di test di frenata e si sarebbe trattato di un tamponamento: l’auto avrebbe arrestato la sua marcia e il collaudatore in sella alla moto non avrebbe fatto in tempo a frenare o scansarla.

Inutili i tentativi di soccorso

Subito dopo l’incidente sono stati immediati i soccorsi all’uomo, con un equipaggio del 118 intervenuto sul posto, ma che non ha potuto fare nulla per l’uomo perché il 35enne è morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente, avvenuto all’interno dell’impianto in località Boncore, anche le pattuglie della Polizia di Stato, della Polizia locale di Nardò e Porto Cesareo, oltre che dello Spesal, servizio che si occupa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, dato che il sinistro potrebbe essere inquadrato come incidente sul lavoro.