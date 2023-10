DragonTT Oxymoron: il quad stradale che vuole rivoluzionare la mobilità [FOTO e VIDEO]

Si chiama Oximoron, l’inedito concept presentato da DragonTT, piccola start-up spagnola, che ambisce a rivoluzionare la mobilità stradale puntando ad esplorare soluzioni innovative e dettare nuove tendenze.

Il concept Oximoron è un veicolo di nuova concezione che, come spiega DragonTT, non è una moto, né pretende di esserlo. Pur disponendo di quattro ruote, non si tratta nemmeno di un’auto, bensì di un quad stradale che promette caratteristiche, dimensioni e prestazioni dinamiche mai raggiunte da un veicolo di questo genere, essendo il primo a nascere come concept modulare, ovvero con la capacità di accogliere diverse tipologie di alimentazione. Potendo montare sia motori endotermici, ibridi, elettrici o a idrogeno, garantisce dunque un’ampia flessibilità in linea con motorizzazioni sempre più all’insegna della sostenibilità ambientale.

Carrozzeria in carbonio e telaio in duralluminio

Il quad stradale di DragonTT ha caratteristiche tecniche avanzate, così come i materiali impieganti per la realizzazione del suoi componenti. Il veicolo ha la carrozzeria interamente in carbonio, mentre il telaio è in duralluminio, materiale utilizzato anche nel settore aerospaziale, che garantisce elevata rigidità e resistenza.

Quattro ruote inclinabili

Il veicolo, interamente progettato e costruito in Spagna, è attualmente nell’ultima fase di sviluppo con i tecnici e gli ingegneri impegnati a mettere a punto le sue performance strada. La capacità innovativa di Oximoron è ben evidente nel suo sistema brevettato di sospensione e di anti-ribaltamento che, insieme alla sua avanzate tecnologia, permette l’inclinazione delle quattro ruote in un modalità totalmente nuova.