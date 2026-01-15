Dakar 2026: lacrime e ritiro per Arnau Lledò dopo il terribile incidente [VIDEO]

Finisce prima del previsto la Dakar 2026 di Arnau Lledò. Il debuttante pilota spagnolo, autore fin qui di una Dakar sorprendente che lo ha portato al 25° posto della classifica generale, è stato protagonista di una bruttissima caduta.

Frattura della caviglia e ritiro tra le lacrime

Nel grave incidente, avvenuto pochi metri dopo la partenza e al quale ha contribuito la scarsa visibilità per la sabbia sollevata da un altro pilota, Lledò è volato in aria, insieme alla sua moto, perdendone il controllo. La ricaduta è stata violenta e nell’impatto il pilota catalano si è fratturato una caviglia, come è stato poi confermato dopo il trasporto in elicottero al centro medico del bivacco. Grande amarezza per Lledò che, in lacrime, è stato costretto a dire addio alla sua prima Dakar, con la promessa di tornare l’anno prossimo per continuare a dar forma al suo sogno interrotto bruscamente.