Dakar 2026: lacrime e ritiro per Arnau Lledò dopo il terribile incidente [VIDEO]

Il pilota spagnolo è stato protagonista di bruttissima caduta che gli ha causato la frattura di una caviglia

di Gaetano Scavuzzo 15 Gennaio, 2026
Dakar 2026: lacrime e ritiro per Arnau Lledò dopo il terribile incidente [VIDEO] Dakar 2026: lacrime e ritiro per Arnau Lledò dopo il terribile incidente [VIDEO]

Finisce prima del previsto la Dakar 2026 di Arnau Lledò. Il debuttante pilota spagnolo, autore fin qui di una Dakar sorprendente che lo ha portato al 25° posto della classifica generale, è stato protagonista di una bruttissima caduta.

@indonesianrally SALAH SATU CRASH HORROR HARI INI 🥲 Arnau Lledo, hari ini harus di evakuasi menggunakan helikopter karena mengalami cedera pada kaki, setelah mengalami crash ketika melewati gundukan pasir dan terlepas dari motornya. Have a speedy recovery Champ @lledoarnau! 📹 Video by Dakar Rally ASO #dakar2026 #dakarrally ♬ original sound – Indonesian Rally Scene

Frattura della caviglia e ritiro tra le lacrime

Nel grave incidente, avvenuto pochi metri dopo la partenza e al quale ha contribuito la scarsa visibilità per la sabbia sollevata da un altro pilota, Lledò è volato in aria, insieme alla sua moto, perdendone il controllo. La ricaduta è stata violenta e nell’impatto il pilota catalano si è fratturato una caviglia, come è stato poi confermato dopo il trasporto in elicottero al centro medico del bivacco. Grande amarezza per Lledò che, in lacrime, è stato costretto a dire addio alla sua prima Dakar, con la promessa di tornare l’anno prossimo per continuare a dar forma al suo sogno interrotto bruscamente. 

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Notizie

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Ultime news

Foto

Eleveit Discover E-Dry Honda CRF1100L Africa Twin 2026 - Foto ufficiali KTM - GAMMA DUKE 2026 Ducati Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica Honda - Progetto Dakar 2027 Honda EV Outlier Concept Tutte le foto