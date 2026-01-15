Dakar 2026: lacrime e ritiro per Arnau Lledò dopo il terribile incidente [VIDEO]
Il pilota spagnolo è stato protagonista di bruttissima caduta che gli ha causato la frattura di una caviglia
Finisce prima del previsto la Dakar 2026 di Arnau Lledò. Il debuttante pilota spagnolo, autore fin qui di una Dakar sorprendente che lo ha portato al 25° posto della classifica generale, è stato protagonista di una bruttissima caduta.
Frattura della caviglia e ritiro tra le lacrime
Nel grave incidente, avvenuto pochi metri dopo la partenza e al quale ha contribuito la scarsa visibilità per la sabbia sollevata da un altro pilota, Lledò è volato in aria, insieme alla sua moto, perdendone il controllo. La ricaduta è stata violenta e nell’impatto il pilota catalano si è fratturato una caviglia, come è stato poi confermato dopo il trasporto in elicottero al centro medico del bivacco. Grande amarezza per Lledò che, in lacrime, è stato costretto a dire addio alla sua prima Dakar, con la promessa di tornare l’anno prossimo per continuare a dar forma al suo sogno interrotto bruscamente.
