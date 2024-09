DAB Motors presenta la moto elettrica ispirata ai videogiochi retrò [FOTO]

Un nostalgico omaggio alle innovazioni, all’estetica e alla cultura dei videogiochi retrò: questo è ciò ha fatto DAB Motors realizzando un’originale moto elettrica con carrozzeria trasparente.

Carrozzeria trasparente

Ispirandosi all’Atomic Purple Game Boy Color di Nintendo, che questa settimana festeggia il suo 135° anniversario, la DAB 1α “Gaming”, moto in esemplare unico creata dal DAB Custom Studio (servizio dedicato ad adattamenti e personalizzazioni), ha l’intera carrozzeria realizzata in plastica completamente traslucida, permettendo di vedere dall’esterno la meccanica interna. Non mancano poi una serie di dettagli a tema gaming, come i comandi, il design, i colori, oltre all’originale tasto di avvio ispirato ad una cartuccia di gioco vintage personalizzato.

Comandi da joystick sul manubrio

Al design nostalgico è abbinata la moderna tecnologia EV che caratterizza la DAB 1α, prima moto elettrica di serie lanciata la scorsa primavera dall’azienda con sede a Bayonne, in Francia. Sulla “Gaming bike” spiccano il manubrio con comandi progettati su misura, basati sui classici pulsanti A e B e sul D-pad a forma di croce dei giochi arcade e delle console portatili.

Codici cheat e funzioni nascoste

I codici cheat nascosti sono stati integrati nel software della moto e i proprietari, come nelle sfide ai videogame, possono sbloccare funzioni speciali, tra cui l’aumento della velocità, le variazioni del display e gli effetti sonori a 8 bit. Ad aumentare la dimensione ludica della moto ci sono anche una serie di funzioni nascoste che il proprietario scopre attraverso una rivista di “codici truffa” in stile classico, che ricorda le pubblicazioni di gioco degli anni ’90.