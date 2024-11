CST Tires a EICMA 2024 con sei nuovi pneumatici per le due ruote di vari segmenti [FOTO]

Il produttore di pneumatici CST Tires si presenta a EICMA 2024 con numerose novità dedicate alla due ruote spaziando dai maxi scooter sino alle moto stradali, dalle Touring alle adventure.

CM-SC01

Tra i nuovi prodotti c’è CM-SC01, lo pneumatico semi-racing ad alte prestazioni pensato per tutti gli scooter, compresi i maxi scooter come lo Yamaha TMAX e tanti altri. Capace di esaltare maneggevolezza e sicurezza, lo CM-SC01 beneficia di nuovo profilo che ottimizza la scampanatura dello pneumatico a vantaggio di trazione e stabilità in curva. Inoltre è dotato di innovativa scanalatura a forma di lama che offre un migliore drenaggio dell’acqua per una maggiore aderenza sul bagnato, alla quale contribuisce anche la mescola ottimizzata.

Gamma Ride Migra

Tre nuovi pneumatici rinnovano la gamma Ride Migra di pneumatici CST. Il primo è il Ride Migra CM S-3 – Sport Radial (Strada), caratterizzato da costruzione radiale con avvolgimento a spirale della cintura in acciaio senza giunture, mescola semi-racing, nuovo profilo racing e costruzione posteriore a doppia mescola. È montato in primo equipaggiamento sulla Kove 321 RR.

Il secondo pneumatico è Ride Migra CM-S5 – Sport Radial (Pista) con profilo racing, struttura a spirale a filo singolo e mescola migliorata per l’uso in pista.

La terza gomma è il Ride Migra CM-S1 (Sport Touring Radial), progettato per moto sportive e da turismo, che spicca per le doti di flessibilità e manovrabilità, oltre che per la stabilità in curva e per la resistenza al rotolamento ottimizzata. Lo troviamo in primo equipaggiamento su diverse moto Honda, CF Moto, Voge e Kove.

Gamma Ride Ambro

Tra le novità di CST Tires presentate a EICMA 2024 ci sono anche due nuovi pneumatici della gamma Ride Ambro. Il primo è Ride Ambro CM-A3 (Adventure Radial) con struttura a spirale a filo singolo della carcassa, mescola nano-silice e scanalature ottimizzate per la dispersione di acque e fango. Pensato per chi ama guidare su tutti i terreni (on e off-road) con un prevalenza per la strada, è montato in primo equipaggiamento sulla Kove 510X Adventure.

Il secondo è Ride Ambro CM-A5 (Adventure Radial) con mescola innovativa che migliora la resistenza del battistrada fornendo equilibrio ottimale tra durata e grip, costruzione radiale con avvolgimento a spirale della cintura in acciaio e tasselli di grandi dimensioni a caratterizzare il design del battistrada. Questo pneumatico è consigliato per chi guida il 50% off-road e il 50% on-road.