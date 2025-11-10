Continental ContiSportAttack 5: il nuovo pneumatico nato in pista e pronto per la strada [FOTO]

Continental punta a ridefinire il concetto di prestazioni con i nuovi pneumatici moto ContiSportAttack 5, gomme supersport sviluppate in pista e perfezionate per l’utilizzo su strada. Il ContiSportAttack 5 promette performance migliorate in termini di aderenza, maggiore tenuta in curva, risposta di sterzo precisa e brevissimi tempi di entrata in temperatura.

Disponibile sul mercato dal primo trimestre 2026, la nuova versione dello pneumatico di Continental incrementa il livello di sportività rispetto al suo predecessore, il ContiSportAttack 4, e nasce come pneumatico 80/20 per il segmento supersport, proponendosi come scelta ottimale per i motociclisti che vogliono sfruttare al massimo le proprio moto sportive o naked, sia su strada tortuose sia durante sessioni in pista.

Cinque innovazioni chiave

Il nuovo ContiSportAttack 5 è migliorato sotto vari aspetti rispetto alla versione precedente ed in particolare: più grip grazie alla nuova formula della mescola BlackChili; maggiore tenuta in curva grazie all’innovativa disposizione della cintura in acciaio con tecnologia MultiZoneBelt; risposta di sterzo più precisa grazie alla nuova costruzione della carcassa; entrata in temperatura più rapida grazie a zone del battistrada ottimizzate in funzione delle diverse situazioni di guida; maggior sicurezza e performance fin dai primi chilometri grazie alla superficie TractionSkin.

Applicazioni e misure

Il nuovo pneumatico di Continental si propone come scelta ideale per le moderne moto supersport come BMW S 1000 RR o Yamaha YZF-R9, ma anche per le naked più potente come la BMW S 1000 R, la Kawasaki Z 900 e la KTM 1390 Super Duke R EVO. Pensato per un utilizzo 80% su strada e 20% in pista, il ContiSportAttack 5 combina prestazioni e fruibilità quotidiana. Il nuovo pneumatico di Contiental, progettato per velocità fino a 320 km/h, sarà disponibile in cinque misure chiave per il segmento supersport e naked: 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL; 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL; 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL; 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL; 200/55 ZR 17 M/C (78W) TL.